Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ

Sau ngày lên xe hoa, Lâm Khánh Chi luôn sống trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Nhan sắc của cô cũng nhờ đó mà trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
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Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Khánh Chi chính thức lên xe hoa về nhà chồng, thế nhưng những dư âm về "đám cưới thế kỷ" vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ. Trên trang cá nhân của "người đẹp chuyền giới", các fan vẫn không ngừng chia sẻ ảnh cưới độc đáo của họ và liên tục để lại bình luận chúc mừng.
Có thể thấy, từ ngày hoàn thành mong ước mặc áo cô dâu, Lâm Khánh Chi như đang được sống lại thời khắc thanh xuân của đời mình. Trong những bức ảnh mới chia sẻ, "người đẹp chuyển giới" nhận được hàng tá lời khen về nhan sắc. Ai cũng phải thừa nhận, tình yêu đúng là có sức mạnh phi thường, khiến con người ta cứ đẹp và trẻ mãi không thôi.
Không chỉ trở nên quyến rũ và đắt show hơn sau khi lấy chồng, Lâm Khánh Chi còn có thêm hàng ngàn fan nhờ sự bản lĩnh trong cách dám yêu, dám sống hết mình vì khát khao thay đổi số phận.
Dù ít khi chia sẻ bí mật hôn nhân nhưng thần thái tươi trẻ của nữ ca sĩ cho thấy cô đang rất hạnh phúc.