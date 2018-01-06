Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Khánh Chi chính thức lên xe hoa về nhà chồng, thế nhưng những dư âm về "đám cưới thế kỷ" vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ. Trên trang cá nhân của "người đẹp chuyền giới", các fan vẫn không ngừng chia sẻ ảnh cưới độc đáo của họ và liên tục để lại bình luận chúc mừng.

Có thể thấy, từ ngày hoàn thành mong ước mặc áo cô dâu, Lâm Khánh Chi như đang được sống lại thời khắc thanh xuân của đời mình. Trong những bức ảnh mới chia sẻ, "người đẹp chuyển giới" nhận được hàng tá lời khen về nhan sắc. Ai cũng phải thừa nhận, tình yêu đúng là có sức mạnh phi thường, khiến con người ta cứ đẹp và trẻ mãi không thôi.