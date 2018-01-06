Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ

Hậu trường 06/01/2018 09:52

Sau ngày lên xe hoa, Lâm Khánh Chi luôn sống trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Nhan sắc của cô cũng nhờ đó mà trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Khánh Chi chính thức lên xe hoa về nhà chồng, thế nhưng những dư âm về "đám cưới thế kỷ" vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ. Trên trang cá nhân của "người đẹp chuyền giới", các fan vẫn không ngừng chia sẻ ảnh cưới độc đáo của họ và liên tục để lại bình luận chúc mừng.

Có thể thấy, từ ngày hoàn thành mong ước mặc áo cô dâu, Lâm Khánh Chi như đang được sống lại thời khắc thanh xuân của đời mình. Trong những bức ảnh mới chia sẻ, "người đẹp chuyển giới" nhận được hàng tá lời khen về nhan sắc. Ai cũng phải thừa nhận, tình yêu đúng là có sức mạnh phi thường, khiến con người ta cứ đẹp và trẻ mãi không thôi.

Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi đẹp lên trông thấy sau khi lấy chồng - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 2
Được chồng trẻ chăm sóc chu đáo, “Mỹ nhân chuyển giới” ngày càng trẻ ra - Ảnh: FBNV

Không chỉ trở nên quyến rũ và đắt show hơn sau khi lấy chồng, Lâm Khánh Chi còn có thêm hàng ngàn fan nhờ sự bản lĩnh trong cách dám yêu, dám sống hết mình vì khát khao thay đổi số phận.
Dù ít khi chia sẻ bí mật hôn nhân nhưng thần thái tươi trẻ của nữ ca sĩ cho thấy cô đang rất hạnh phúc.

Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 3
Chính vẻ đẹp quyến rũ này đã chiếm trọn trái tim của Phi Hùng - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 4
Ánh mắt của nữ ca sĩ chuyển giới luôn tràn ngập sự vui tươi, hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 5

Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 6

Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 7
Sau đám cưới, Lâm Khánh Chi đắt show hơn trước - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 8
Người đẹp bận rộn đi diễn khắp nơi để phục vụ khán giả - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lâm Khánh Chi thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một tuần lên xe hoa với chồng trẻ - Ảnh 9
Lâm Khánh Chi xinh đẹp và nữ tính với áo dài - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi: Ngọc Anh có quyền hét cát xê 10.000 USD

Lâm Khánh Chi: Ngọc Anh có quyền hét cát xê 10.000 USD

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi cho rằng Ngọc Anh có quyền đưa giá cát-xê 10.000 USD, còn nhạc sĩ Phú Quang nếu thấy cao thì có thể không mời.

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