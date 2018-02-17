Nhân lúc Dương Triệu Vũ đi lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm đến nhà làm hành động khó tin này

Hành động chu đáo và tâm lý của Đàm Vĩnh Hưng nhận được rất nhiều lời khen của bạn bè và fan. Dương Triệu Vũ dành cho đàn anh thân thiết lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Vì lịch diễn dày đặc trong những ngày cuối năm, Dương Triệu Vũ phải đi lưu diễn nước ngoài nên không thể trang trí ngôi nhà của mình tươm tất để chào đón năm mới 2018. Tuy nhiên, nam ca sĩ không thể ngờ, người anh em thân thiết của mình – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã âm thầm đến nhà và giúp anh trang trí, chuẩn bị mọi thứ khiến ngôi nhà vắng chủ vẫn rộn ràng sắc xuân.

Dương Triệu Vũ vô cùng cảm động với hành động của Đàm Vĩnh Hưng. Để đáp lại tình cảm của “Ông hoàng nhạc Việt”, em trai Hoài Linh đã gửi lời cám ơn đàn anh: “Tuy không có ở nhà nhưng cũng có mấy ông bà tiên qua chuẩn bị cho nhà mình ấm cúng rồi… hihi thank you! Đặc biệt ông Đàm”.

Dương Triệu Vũ gửi lời cảm ơn đến người anh thân thiết vì đã giúp anh chuẩn bị Tết tươm tất - Ảnh: FBNV

Ngay sau dòng trạng thái, Đàm Vĩnh Hưng còn khiến công chúng thích thú khi bình luận hóm hỉnh: “Chả hiểu! Nhiều vợ để làm gì toàn bắt tui lo”. Mối quan hệ thân thiết của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và yêu mến của khán giả.

Mâm ngũ quả được Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị hoành tráng - Ảnh: FBNV

Ngôi nhà tràn ngập không khí Tết...

...khi được trang trí rất nhiều hoa tươi - Ảnh: FBNV

'Ông hoàng nhạc Việt' còn tự tay chọn và trang trí cây quất giúp tổ ấm của Dương Triệu Vũ thêm tràn ngập sắc xuân - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vì tuổi anh khá may mắn nên được Hồ Ngọc Hà mời xông đất đầu năm. Nam ca sĩ chỉ đến 30 phút nhưng được đàn em trả đến 3 tỉ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-luc-duong-trieu-vu-di-luu-dien-dam-vinh-hung-am-tham-den-nha-lam-hanh-dong-kho-tin-nay-271942.html