Nhân lúc Dương Triệu Vũ đi lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm đến nhà làm hành động khó tin này

Hậu trường 17/02/2018 15:55

Hành động chu đáo và tâm lý của Đàm Vĩnh Hưng nhận được rất nhiều lời khen của bạn bè và fan. Dương Triệu Vũ dành cho đàn anh thân thiết lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Vì lịch diễn dày đặc trong những ngày cuối năm, Dương Triệu Vũ phải đi lưu diễn nước ngoài nên không thể trang trí ngôi nhà của mình tươm tất để chào đón năm mới 2018. Tuy nhiên, nam ca sĩ không thể ngờ, người anh em thân thiết của mình – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã âm thầm đến nhà và giúp anh trang trí, chuẩn bị mọi thứ khiến ngôi nhà vắng chủ vẫn rộn ràng sắc xuân.

Dương Triệu Vũ vô cùng cảm động với hành động của Đàm Vĩnh Hưng. Để đáp lại tình cảm của “Ông hoàng nhạc Việt”, em trai Hoài Linh đã gửi lời cám ơn đàn anh: “Tuy không có ở nhà nhưng cũng có mấy ông bà tiên qua chuẩn bị cho nhà mình ấm cúng rồi… hihi thank you! Đặc biệt ông Đàm”.

Nhân lúc Dương Triệu Vũ đi lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm đến nhà làm hành động khó tin này - Ảnh 1
Dương Triệu Vũ gửi lời cảm ơn đến người anh thân thiết vì đã giúp anh chuẩn bị Tết tươm tất - Ảnh: FBNV

Ngay sau dòng trạng thái, Đàm Vĩnh Hưng còn khiến công chúng thích thú khi bình luận hóm hỉnh: “Chả hiểu! Nhiều vợ để làm gì toàn bắt tui lo”. Mối quan hệ thân thiết của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và yêu mến của khán giả.

Nhân lúc Dương Triệu Vũ đi lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm đến nhà làm hành động khó tin này - Ảnh 2
Mâm ngũ quả được Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị hoành tráng - Ảnh: FBNV
Nhân lúc Dương Triệu Vũ đi lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm đến nhà làm hành động khó tin này - Ảnh 3
Ngôi nhà tràn ngập không khí Tết...
Nhân lúc Dương Triệu Vũ đi lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm đến nhà làm hành động khó tin này - Ảnh 4
...khi được trang trí rất nhiều hoa tươi - Ảnh: FBNV
Nhân lúc Dương Triệu Vũ đi lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm đến nhà làm hành động khó tin này - Ảnh 5
'Ông hoàng nhạc Việt' còn tự tay chọn và trang trí cây quất giúp tổ ấm của Dương Triệu Vũ thêm tràn ngập sắc xuân - Ảnh: FBNV
Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng

Hồ Ngọc Hà mời Đàm Vĩnh Hưng xông đất lúc 1 giờ sáng với mức giá cao ngất ngưỡng

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vì tuổi anh khá may mắn nên được Hồ Ngọc Hà mời xông đất đầu năm. Nam ca sĩ chỉ đến 30 phút nhưng được đàn em trả đến 3 tỉ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Dương Triệu Vũ Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ Sao Việt đón Tết

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 30 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 35 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42