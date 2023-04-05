Nhạc sĩ Minh Vy phản ứng ra sao khi thấy bà xã diện lại bộ trang phục biểu diễn hơn 19 năm trước trên sân khấu?

Tại hậu trường của đêm nhạc, Cẩm Ly được đích thân ông xã Minh Vy hộ tống. Bên cạnh đó, khi nhạc sĩ Minh Vy được hỏi về cảm xúc chứng kiến khoảnh khắc bà xã diện lại trang phục ngày xưa, anh đã có chia sẻ hết sức hài hước.

Có thể nói, Cẩm Ly là một trong những nữ ca sĩ thuộc thế hệ 8x, 9x gắn liền với nhiều khán giả qua dòng nhạc trữ tình, quê hương. Vừa qua, nhân dịp sinh nhật, Cẩm Ly bất ngờ thực hiện một đêm nhạc đặc biệt nhằm tri ân khán giả hâm mộ. Nhân dịp sinh nhật, Cẩm Ly bất ngờ thực hiện một đêm nhạc đặc biệt nhằm tri ân khán giả hâm mộ - Ảnh: Internet Đáng chú ý, trong đêm diễn này, Cẩm Ly đã tái hiện lại bản hit đình đám một thời "Em sẽ là người ra đi". Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn diện lại chiếc váy đã biểu diễn trên sân khấu 19 năm trước khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nữ ca sĩ còn diện lại chiếc váy đã biểu diễn trên sân khấu 19 năm trước khiến khán giả vô cùng thích thú - Ảnh: Internet Tại hậu trường của đêm nhạc, Cẩm Ly được đích thân ông xã Minh Vy hộ tống. Bên cạnh đó, khi nhạc sĩ Minh Vy được hỏi về cảm xúc chứng kiến khoảnh khắc bà xã diện lại trang phục ngày xưa, anh đã có chia sẻ hết sức hài hước: "Đây là Cẩm Ly của năm 2014 trừ lại 10 năm là 2004. Em sẽ là người ra đi nhưng hôm nay cô ấy sẽ hát bài Em sẽ là người... đi ra". Khi nhạc sĩ Minh Vy được hỏi về cảm xúc chứng kiến khoảnh khắc bà xã diện lại trang phục ngày xưa, anh đã có chia sẻ hết sức hài hước - Ảnh: Internet Màn "biến tấu" tựa đề ca khúc của Minh Vy khiến dân tình được phen cười ngất vì độ "lầy lội" của ông xã Cẩm Ly. Trước đó, trong đêm nhạc này, một số fan của Cẩm Ly cũng đã tiết lộ rằng sức khỏe của nữ ca sĩ không được tốt dù vậy vẫn cố gắng hết sức mang đến đêm diễn hay nhất cho khán giả. Thế nên, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc "chị Tư" bị lạc giọng, chênh phô trong 1 vài câu hát.

Trước đó, trong đêm nhạc này, một số fan của Cẩm Ly cũng đã tiết lộ rằng sức khỏe của nữ ca sĩ không được tốt dù vậy vẫn cố gắng hết sức mang đến đêm diễn hay nhất cho khán giả - Ảnh: Internet Đồng thời, đây cũng chỉ là 1 đêm nhạc được Cẩm Ly tổ chức với mục đích gắn kết, gặp gỡ người hâm mộ nên những sự cố nhỏ nêu trên hoàn toàn không là vấn đề gì với fan. Rất nhiều khán giả đã gửi lời chúc sức khỏe đến nữ ca sĩ sau khi biết được tình hình.

Tái hiện lại bản hit 19 năm trước nhưng Cẩm Ly hát chênh phô, lạc giọng, khán giả có phản ứng 'lạ'? Mới đây, nhân dịp sinh nhật, Cẩm Ly bất ngờ thực hiện một đêm nhạc đặc biệt để tri ân khán giả. Trong không gian ấm cúng, nữ ca sĩ đã tái hiện lại bản hit đình đám trong sự nghiệp là Em sẽ là người ra đi được ra mắt vào những năm đầu 2000.

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