Nhã Phương lộ gương mặt đầy nếp nhăn sau ồn ào tình cảm với Trường Giang

Hậu trường 01/05/2018 16:22

Tuy mới xấp xỉ 30 nhưng đôi mắt của Nhã Phương đã hằn nhiều nếp nhăn. Cư dân mạng cho rằng nguyên nhân vì cô khóc quá nhiều.

Là người chịu tổn thương nhiều nhất trong ồn ào tình cảm giữa Trường Giang - Nam Em nhưng Nhã Phương chọn cách im lặng chịu đựng một mình. Trước mắt khán giả, cô luôn cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ nhưng ai cũng đoán ra nữ diễn viên đã phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như thế nào. Chính Trường Giang cũng từng tiết lộ với báo chí, Nhã Phương không mắng chửi anh nhưng khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không thở được nhưng vẫn nén nỗi đau vào trong.

Nhã Phương lộ gương mặt đầy nếp nhăn sau ồn ào tình cảm với Trường Giang - Ảnh 1
Trường Giang hối hận vì gây ra quá nhiều nỗi đau cho Nhã Phương - Ảnh: Internet

Để quên chuyện buồn, nữ chính Tuổi thanh xuân chọn cách vùi đầu vào công việc. Thời gian này, cô tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng như làm đại sứ nhân ái trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương hay tích cực ủng hộ lễ phát động tháng nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tổ chức.

Tuy luôn xuất hiện rạng rỡ nhưng ai cũng có thể nhận ra Nhã Phương xuống sắc đi nhiều. Trong một vài khoảnh khắc chụp cận gương mặt, nữ diễn viên lộ đôi mắt đầy nếp nhăn khiến fan vô cùng xót xa. Hầu hết, cư dân mạng đều đoán rằng Nhã Phương khóc quá nhiều, mất ngủ triền miên nên mới nhanh già như vậy.

Nhã Phương lộ gương mặt đầy nếp nhăn sau ồn ào tình cảm với Trường Giang - Ảnh 2
Đôi mắt Nhã Phương hằn đầy nếp nhăn khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Internet
Nhã Phương lộ gương mặt đầy nếp nhăn sau ồn ào tình cảm với Trường Giang - Ảnh 3
Cư dân mạng cho rằng Nhã Phương khóc nhiều nên nhan sắc héo úa - Ảnh: Internet
Mặc kệ lùm xùm 'tình tay ba', Nhã Phương vẫn thoải mái đi xe 2 tỷ Trường Giang tặng

Mặc kệ lùm xùm 'tình tay ba', Nhã Phương vẫn thoải mái đi xe 2 tỷ Trường Giang tặng

Giữa ồn ào tình ái, Nhã Phương vẫn tự tin diện trang phục lộng lẫy và thoải mái đi xe Trường Giang tặng đến sự kiện.

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