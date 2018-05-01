Nhã Phương lộ gương mặt đầy nếp nhăn sau ồn ào tình cảm với Trường Giang

Tuy mới xấp xỉ 30 nhưng đôi mắt của Nhã Phương đã hằn nhiều nếp nhăn. Cư dân mạng cho rằng nguyên nhân vì cô khóc quá nhiều.
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Là người chịu tổn thương nhiều nhất trong ồn ào tình cảm giữa Trường Giang - Nam Em nhưng Nhã Phương chọn cách im lặng chịu đựng một mình. Trước mắt khán giả, cô luôn cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ nhưng ai cũng đoán ra nữ diễn viên đã phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như thế nào. Chính Trường Giang cũng từng tiết lộ với báo chí, Nhã Phương không mắng chửi anh nhưng khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không thở được nhưng vẫn nén nỗi đau vào trong.
Để quên chuyện buồn, nữ chính Tuổi thanh xuân chọn cách vùi đầu vào công việc. Thời gian này, cô tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng như làm đại sứ nhân ái trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương hay tích cực ủng hộ lễ phát động tháng nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tổ chức.
Tuy luôn xuất hiện rạng rỡ nhưng ai cũng có thể nhận ra Nhã Phương xuống sắc đi nhiều. Trong một vài khoảnh khắc chụp cận gương mặt, nữ diễn viên lộ đôi mắt đầy nếp nhăn khiến fan vô cùng xót xa. Hầu hết, cư dân mạng đều đoán rằng Nhã Phương khóc quá nhiều, mất ngủ triền miên nên mới nhanh già như vậy.