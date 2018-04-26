Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương

Hậu trường 26/04/2018 10:56

Trường Giang xuất hiện tươi cười bên Hoa hậu Hương Giang, khác hẳn với vẻ mệt mỏi khi trả lời báo chí cách đây ít ngày.

Sau thời gian dài im lặng trước scandal tình ái với Nam Em, Trường Giang đã quyết định lên tiếng để bảo vệ Nhã Phương. Cách đây ít ngày, nam danh hài có những chia sẻ khá chân thành trên Zing về tình cảm thật sự của mình. Theo đó, Mười Khó ngầm ý phủ nhận chuyện say nắng Nam Em, đồng thời khẳng định Nhã Phương mới là người anh dành trọn cả trái tim.

Cũng trong lần xuất hiện này, Trường Giang thừa nhận bản thân mất ăn mất ngủ cả tháng qua vì không thể tha thứ cho bản thân. Phải đối mặt với quà nhiều ồn ào, nam danh hài lộ rõ vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác và tiều tụy đi nhiều.

Tuy nhiên, mới đây Trường Giang gây chú ý khi chụp ảnh rạng rỡ bên Hoa hậu Hương Giang tại một phòng tập Gym. Có thể thấy, Mười Khó đã lấy lại tinh thần làm việc và vượt qua cú sốc bị Nam Em xáo trộn cuộc sống. Qua tìm hiểu, được biết Trường Giang và tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đang hợp tác chung trong gameshow mang tên Khi đàn ông mang bầu. Hai diễn viên đã có những khoảnh khắc vui đùa thả ga trên trường quay.

Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương - Ảnh 1
Trường Giang - Hương Giang với tạo hình trong gameshow 'Khi đàn ông mang bầu' - Ảnh: Internet
Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương - Ảnh 2
Trường Giang lấy lại tinh thần làm việc sau ồn ào với Nam Em - Ảnh: Internet
Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương - Ảnh 3
Trường Giang tươi rói, lộ bụng phình to bất thường sau khi lên tiếng bảo vệ Nhã Phương - Ảnh 4
Một số hình ảnh khác của Trường Giang và Hương Giang trên trường quay - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Nam Em Khi đàn ông mang bầu

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