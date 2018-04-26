Mặc kệ lùm xùm 'tình tay ba', Nhã Phương vẫn thoải mái đi xe 2 tỷ Trường Giang tặng

Giữa ồn ào tình ái, Nhã Phương vẫn tự tin diện trang phục lộng lẫy và thoải mái đi xe Trường Giang tặng đến sự kiện.

Tối qua, Nhã Phương gây chú ý khi xuất hiện vô cùng rạng rỡ và trẻ trung tại một sự kiện ở TP.HCM. Nữ diễn viên Tuổi thanh xuân diện chiếc đầm trắng tinh khôi, vui vẻ tạo dáng trước ống kính truyền thông.

Ngay khi sự kiện kết thúc, Nhã Phương khiến nhiều người bất ngờ khi ra về trên chiếc xe hơi màu trắng giá 2 tỷ mà Trường Giang tặng.

Bất chấp lùm xùm chuyện 'tình tay ba', Nhã Phương vẫn rạng rỡ tham gia sự kiện - Ảnh: Internet

Bản lĩnh của chân dài sinh năm 1990 trước nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm khiến người hâm mộ phần nào an tâm - Ảnh: Internet

Nhã Phương xinh đẹp khoe nhan sắc tinh khôi tại sự kiện - Ảnh: Internet

Tại đây, Nhã Phương gửi lời cảm ơn trước tình cảm và sự quan tâm của người hâm mộ đến mình trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên chân dài này từ chối đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân - Ảnh: Internet

Nhã Phương rời sự kiện bằng trên chiếc xe hơi giá trị 2 tỷ được Trường Giang tặng cách đây khoảng 1 năm - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc Nhã Phương rời đi được ống kính truyền thông ghi lại - Ảnh: Internet

Sự thật về việc Trường Giang đăng tải trạng thái 'lâm li bi đát' trên Instagram nhằm níu kéo Nhã Phương Trên Instagram với tên truonggiang.official thường chia sẻ trạng thái nhớ nhung Nhã Phương. Nhiều fan hoang mang không biết đây có phải trang chính của Mười Khó không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ke-lum-xum-tinh-tay-ba-nha-phuong-van-thoai-mai-di-xe-2-ty-truong-giang-tang-280314.html