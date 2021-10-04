'Người tình tin đồn' của Mỹ Tâm lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn', vẻ ngoài có còn cuốn hút như xưa?

Nhân vật đang được nhắc đến không ai khác chính là nam diễn viên Mai Tài Phến. "Bén duyên" với nữ ca sĩ Mỹ Tâm khi tham gia nhiều vai nam chính trong các sản phẩm âm nhạc, Mai Tài Phến và giọng ca "Họa mi tóc nâu" được cho là có tình cảm với nhau.

Sau nhiều lần bị dân tình "bắt gặp" có những cử chỉ tình tứ và trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào, rất đông đảo khán giả đã ra sức "đẩy thuyền" nhưng sau đó ca sĩ Mỹ Tâm đã bác bỏ tin đồn hẹn hò của cả hai.