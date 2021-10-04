'Người tình tin đồn' của Mỹ Tâm lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn', vẻ ngoài có còn cuốn hút như xưa?

Hậu trường 04/10/2021 12:20

Dân mạng đang đổ dồn sự chú ý về 'người yêu tin đồn' của Mỹ Tâm sau một thời gian dài anh không hoạt động MXH.

Nhân vật đang được nhắc đến không ai khác chính là nam diễn viên Mai Tài Phến. "Bén duyên" với nữ ca sĩ Mỹ Tâm khi tham gia nhiều vai nam chính trong các sản phẩm âm nhạc, Mai Tài Phến và giọng ca "Họa mi tóc nâu" được cho là có tình cảm với nhau.

'Người tình tin đồn' của Mỹ Tâm lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn', vẻ ngoài có còn cuốn hút như xưa? - Ảnh 1

Sau nhiều lần bị dân tình "bắt gặp" có những cử chỉ tình tứ và trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào, rất đông đảo khán giả đã ra sức "đẩy thuyền" nhưng sau đó ca sĩ Mỹ Tâm đã bác bỏ tin đồn hẹn hò của cả hai.

'Người tình tin đồn' của Mỹ Tâm lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn', vẻ ngoài có còn cuốn hút như xưa? - Ảnh 2

Bẵng đi một thời gian, Mai Tài Phến đã đăng tải một bài đăng gần đây khiến netizen đổ dồn sự chú ý. Nam diễn viên đeo khẩu trang kín mặt, selfie trên xe hơi nhưng mái tóc dài mới là tâm điểm. Đây được xem là động thái mới nhất của nam diễn viên vì bài đăng gần nhất trên trang cá nhân là ngày 29/4 năm nay.

'Người tình tin đồn' của Mỹ Tâm lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn', vẻ ngoài có còn cuốn hút như xưa? - Ảnh 3
'Người tình tin đồn' của Mỹ Tâm lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn', vẻ ngoài có còn cuốn hút như xưa? - Ảnh 4
 Động thái mới nhất của Mai Tài Phến được netizen quan tâm.

Thế nhưng không hẹn mà gặp, nhiều người hâm mộ đã "spam" ảnh của ca sĩ Mỹ Tâm bên dưới bài đăng của Mai Tài Phến. Đa số mọi người đều cho rằng góc chụp của cả hai giống nhau, thậm chí nhiều khán giả còn đoán rằng Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã đi cùng một xe.

'Người tình tin đồn' của Mỹ Tâm lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn', vẻ ngoài có còn cuốn hút như xưa? - Ảnh 5
Dân mạng nhắc đến Mỹ Tâm bên dưới bài đăng của Mai Tài Phến.

Hiện tại đây chỉ là phỏng đoán của netizen mà thôi, thế nhưng dân tình vẫn rất mong muốn cả hai sẽ sớm trở thành một đôi để Vbiz có thêm "couple trai xinh gái đẹp".

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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