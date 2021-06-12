Người thân ở quê lên tiếng: 'Nhiều người lên TP.HCM làm việc đều béo tốt, trắng trẻo mà bố mẹ Hồ Văn Cường vẫn vậy'

Hậu trường 12/06/2021 14:13

Thời gian qua, vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang khiến dư luận dậy sóng. Mới đây, người thân dưới quê của nam ca sĩ trẻ đã có những chia sẻ không ngờ về gia đình anh.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung, con trai nuôi Hồ Văn Cường đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều tin đồn về mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt" của cặp mẹ con này. Dù cả Hồ Văn Cường và Phi Nhung đều đã lên tiếng giải thích mọi việc nhưng có lẽ vẫn chưa thể thuyết phục dư luận. Nhiều người vẫn cho rằng Phi Nhung đang lợi dụng, bóc lột và cố ý chiếm đoạt tiền cát xê của con nuôi.

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Gia đình Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, hình ảnh căn nhà tại quê nhà Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang sau 5 năm đăng quang VietNam Idol Kids 2016 của gia đình Cường bỗng chốc xuất hiện và nhận được nhiều lời bàn tán, ai nấy cũng bất ngờ khi nam ca sĩ dù đã đi hát một thời gian dài nhưng vẫn không thể sửa nhà.

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Nhà Hồ Văn Cường dưới quê - Ảnh: Internet

Theo Zingnews, bà Hồ Thị Mươi (48 tuổi) - cô út của Cường cho biết: "Mỗi năm, gia đình Cường về thăm nhà một lần vào ngày 29 Tết. Sau đó, ba người lại vội vã quay lại TP.HCM để Cường chạy show. Ngôi nhà giờ như bỏ hoang, cỏ mọc tùm lum, rắn rết lắm khi bò vô nhà nữa”.

Vào khoảng đầu năm 2020, gia đình Cường có về quê chơi hơn 1 tháng, theo bà Mươi kể, gia đình Cường phải trải chiếu ra sân ngủ vì thời điểm ấy thời tiết oi bức, nhà là máy tôn nên rất nóng. Xung quanh toàn cỏ dại nên rắn rết bò vô rất đáng sợ. Nam quán quân còn có lần phải sang nhà bà Mười ngủ nhờ.

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Bà Hồ Thị Mươi (48 tuổi), cô út của Hồ Văn Cường - Ảnh: Zingnews

Được biết, căn nhà này là của ông bà nam ca sĩ để lại đã hơn 30 năm. Bố của Hồ Văn Cường là con trai út trong gia đình có 11 anh em, nên ông ở nhà từ đường lo chuyện nhang khói. Sau khi đăng quang, gia đình nam ca sĩ chuyển lên TP.HCM sinh sống (cùng ca sĩ Phi Nhung). Tuy con trai vẫn đi hát đều đều nhưng khi người thân khuyên ông Mười - bố Hồ Văn Cường - nên xây lại nhà thì ông lại bảo chưa có tiền.

Nói thêm về người anh, bà Mươi cho biết bố Cường thường xuyên về thăm nhà. Vào mỗi dịp đám cưới, đám giỗ, ông đều bắt xe đò về quê. Khi đến đầu huyện, anh gọi người thân đi xe máy ra chở về nhà. Tuy nhiên, ở được một lát là ông lại "tất tả" quay về TP.HCM.

“Bao nhiêu năm rồi mà cậu Mười vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tôi thấy nhiều người lên TP.HCM làm việc đều béo tốt, trắng trẻo ra mà anh chị mình vẫn vậy. Bà con làng xóm ở đây còn hỏi: ‘Sao vợ chồng thằng Mười nó đi làm trên thành phố mà giờ không bằng mấy người làm phụ hồ dưới quê vậy?’. Cậu Mười còn không có xe máy để chạy” - cô của Hồ Văn Cường tâm sự với Zingnews.

Nói về chuyện của gia đình HCV, bà  Hồ Thị Lắm (68 tuổi) – chị gái thứ tư trong gia đình cũng cho biết  không hiểu sao cả nhà lên thành phố làm nhiều năm, Cường cũng đi hát mà lại để nhà thờ tự bỏ trống, không tu sửa trong khi "ở dưới quê bỏ ra 500 triệu là có căn nhà khang trang rồi". Khi bà Lắm hỏi bố Cường, ông chỉ cho biết: "Em cũng ráng lắm nhưng chưa đủ tiền. Chị cứ để từ từ, em tính”.

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Bà Hồ Thị Lắm (68 tuổi), cô tư của Hồ Văn Cường-  Ảnh: Zingnews

Bà cho biết cũng có nghe về vụ việc gần đây giữ ca sĩ Phi Nhung và con nuôi nhưng cho biết "không rành lắm". Tuy nhiên, hiện tại bà hy vọng cuộc sống của gia đình Cường thay đổi, Cường vượt qua mọi chuyện, tập trung và thoải mái học hành.

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Liên quan đến lùm xùm của nữ ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường, mới đây, blogger Nguyễn Ngọc Long đã có bài phân tích trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Hồ Văn Cường tiền cát-xê

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