Người quen hé lộ cách dạy dỗ các con nuôi của Phi Nhung khiến ai nấy đều phải kinh ngạc

Vừa qua, một người quen đã chia sẻ câu chuyện đầu năm mới khi đến thắp hương cho Phi Nhung. Đồng thời, người này cũng tiết lộ "góc khuất" về nữ ca sĩ đối với các con nuôi của mình.

Mới đây, một người quen của Phi Nhung đã chia sẻ câu chuyện đầu năm mới khi đến thắp hương cho cố ca sĩ. Cụ thể, người này rút bao lì xì ra mừng tuổi cho các con nuôi của nữ ca sĩ. Song, người này lại bất ngờ được các bé lì xì ngược lại ngay sau đó. Lúc còn sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung đã dạy các con không được nhận tiền từ người khác, chỉ nhận lì xì ngày Tết và phải cất riêng ra. Anh chia sẻ: "Nghe chính các con nói mới thấy mẹ Nhung đã nghiêm khắc và dạy dỗ các con chu đáo như thế nào!!! Bé như Gia Đạt cũng còn nhớ và nói "con không được phép nhận tiền từ người khác cho. Chỉ được nhận tiền lì xì vào dịp Tết".

Bài đăng của người quen Phi Nhung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Anh chàng lại được các bé lì xì ngược lại ngay sau đó - Ảnh: FBNV Anh còn chia sẻ thêm rằng mỗi bé có một con heo để cất tiền lì xì riêng. Bên cạnh đó, khi tặng gấu bông cho hai bé Đạt và Như thì lúc sau Đạt thỏ thẻ "Chú ơi, lần sau chú nhớ tặng gấu bông cho Trí với nha” khiến anh chàng khá bất ngờ về sự chu đáo, tinh ý của các bé. Đáng chú ý hơn là anh còn cảm phục cách dạy con của Phi Nhung là khi ra về, một bé trai là Đức Hiếu đã tinh tế lấy khăn ướt để lau yên xe của anh cho đỡ nóng. Việc làm nhỏ nhưng cũng đủ thể hiện được sự tinh tế của cậu bé.

Bàn thờ cố ca sĩ được bày biện cẩn thận, đủ hoa quả và quà bánh - Ảnh: FBNV Hình ảnh các con nuôi Phi Nhung vui đùa trong mùa Tết - Ảnh: FBNV Trong những bức ảnh phóng viên chia sẻ kèm, có thể thấy không khí tại nhà cố ca sĩ những ngày Tết rất rộn ràng. Các con nuôi đều tụ họp về đây bên cạnh cô. Bàn thờ của nữ ca sĩ cũng được bày biện cẩn thận, đủ hoa quả, quà bánh, phía ngoài còn có cành đào. Có thể thấy, cố ca sĩ Phi Nhung đã không còn nhưng những lời răn dạy từ nữ ca sĩ vẫn luôn in sâu trong tâm trí của các con nuôi. Đồng thời, cư dân mạng vẫn không khỏi xót xa khi các con nuôi khi lần đầu đón Tết mà không có mẹ, dù vẫn nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ những người thân trong gia đình của Phi Nhung.

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