Người hâm mộ đồng loạt khuyên Minh Tú đừng nên lấy chồng, chuyện gì đây?

Hậu trường 16/09/2023 14:15

Chuyện hôn nhân của Minh Tú luôn thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây trên trang cá nhân, Minh Tú đã đăng tải một dòng trạng thái cực kỳ hài hước, cô viết: "Rõ ràng hôm qua còn kêu tôi lấy chồng. Hôm nay đồng loạt kêu khoan lấy chị ơi. Là làm sao?".

Người hâm mộ đồng loạt khuyên Minh Tú đừng nên lấy chồng, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Minh Tú đã đăng tải một dòng trạng thái cực kỳ hài hước.

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Có vẻ nàng hậu đang vô cùng bất ngờ trước sự 'quay xe' của người hâm mộ. Dưới phần bình luận của bài viết, khán giả đồng loạt muốn Minh Tú "khoan hãy lấy chồng" bởi mọi người mong muốn cô xuất hiện trên đấu trường sắc đẹp Miss Universe.

 

Người hâm mộ đồng loạt khuyên Minh Tú đừng nên lấy chồng, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Dưới phần bình luận của bài viết, khán giả đồng loạt muốn Minh Tú "khoan hãy lấy chồng"

 

Trước đó, người đẹp từng có lời hứa sẽ lấy chồng sau khi Thuỳ Tiên đăng quang Hoa hậu tại Miss Grand International. Và rồi 12/2021, Minh Tú khiến cõi mạng dậy sóng khi công khai bạn trai Tây. Được biết nửa kia của chân dài tên Chris, là người Đức.

 

Người hâm mộ đồng loạt khuyên Minh Tú đừng nên lấy chồng, chuyện gì đây? - Ảnh 4
Minh Tú khiến cõi mạng dậy sóng khi công khai bạn trai Tây.

Họ từng yêu vào năm 2012 nhưng sớm chia tay. Phải đến năm 2018, sau khi Minh Tú trở về từ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, cả hai có dịp gặp lại và tiếp tục quyết định gắn bó. Tuy nhiên, sau khi phát hiện tình trạng sức khỏe thiếu ổn định, cô quyết định chia tay bạn trai 2 năm. Nữ người mẫu không dám chia sẻ lý do.

Minh Tú (sinh năm 1991) đã có hơn 10 năm hoạt động ở lĩnh vực người mẫu. Cô từng giành giải Bạc của Siêu mẫu Việt Nam 2013, giải Á quân Asia's Next Top Model năm 2017 và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018.

Người hâm mộ đồng loạt khuyên Minh Tú đừng nên lấy chồng, chuyện gì đây? - Ảnh 5
Minh Tú (sinh năm 1991) đã có hơn 10 năm hoạt động ở lĩnh vực người mẫu.

Không chỉ hoạt động mạnh mẽ trên sàn catwalk, người đẹp còn thường xuyên xuất hiện ở vị trí giám khảo của các cuộc thi nhan sắc và làm huấn luyện viên của các cuộc thi người mẫu.

Người hâm mộ đồng loạt khuyên Minh Tú đừng nên lấy chồng, chuyện gì đây? - Ảnh 6
Không chỉ hoạt động mạnh mẽ trên sàn catwalk, người đẹp còn thường xuyên xuất hiện ở vị trí giám khảo của các cuộc thi sắc đẹp.

Siêu mẫu Minh Tú đau lòng thông báo tang sự, nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha!

Siêu mẫu Minh Tú đau lòng thông báo tang sự, nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha!

Siêu mẫu Minh Tú không giấu khỏi sự đau lòng khi đón nhận tin buồn.

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Từ khóa:   hậu trường Minh Tú Minh Tú lấy chồng

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