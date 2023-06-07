'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ khoe được cầu hôn và đeo nhẫn cưới ở tuổi U60, danh tính đàng trai khiến nhiều người không khỏi tò mò?

Hậu trường 07/06/2023 14:09

Dòng trạng thái ngay lập tức thu hút sự chú ý và tò mò của khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng đến “Người đẹp Tây Đô”.

Thập niên 90, Việt Trinh là ngôi sao hàng đầu của giải trí Việt Nam. Nhan sắc của cô được xếp vào hàng mỹ nhân khiến bao người mê đắm. Tuy nhiên, đường tình duyên của mỹ nhân Việt lại khá lận đận khi phải làm mẹ đơn thân. Cô luôn giữ kín hình ảnh con trai cũng như danh tính bố đứa bé để con được sống và học tập bình thường như bao đứa trẻ khác.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ khoe được cầu hôn và đeo nhẫn cưới ở tuổi U60, danh tính đàng trai khiến nhiều người không khỏi tò mò? - Ảnh 1
Thập niên 90, Việt Trinh là ngôi sao hàng đầu của giải trí Việt Nam. Nhan sắc của cô được xếp vào hàng mỹ nhân khiến bao người mê đắm

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Trinh gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh khoe "chiếc nhẫn cưới" trên ngón tay áp út, còn ẩn ý việc được cầu hôn. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ: “Qua Ấn được cầu hôn bằng chiếc “nhẫn cưới” nhỏ xíu mà tình nghĩa thật sâu. Chúc mừng Trinh lần đầu đeo nhẫn cưới đi các nàng”.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ khoe được cầu hôn và đeo nhẫn cưới ở tuổi U60, danh tính đàng trai khiến nhiều người không khỏi tò mò? - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Trinh gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh khoe "chiếc nhẫn cưới" trên ngón tay áp út, còn ẩn ý việc được cầu hôn

Dòng trạng thái ngay lập tức thu hút sự chú ý và tò mò của khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng đến “Người đẹp Tây Đô”. Đồng thời, ai cũng suy đoán danh tính nhân vật đã khiến Việt Trinh “chịu đeo nhẫn cưới” ở tuổi ngũ tuần.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ khoe được cầu hôn và đeo nhẫn cưới ở tuổi U60, danh tính đàng trai khiến nhiều người không khỏi tò mò? - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng đến “Người đẹp Tây Đô”

Tuy nhiên, sau đó không để người hâm mộ đoán già đoán non, sao nữ "Người đẹp Tây Đô" đã livestream lên tiếng về chiếc nhẫn cưới và cho biết, đây là một món quà cô được tặng khi du lịch ở Ấn Độ.

Việt Trinh muốn viết là nhẫn cưới vì muốn mỉa mai những người suốt ngày săm soi chuyện riêng tư của cô. “Nhiều khi chỉ đeo nhẫn bình thường, chụp hình muốn đeo nhẫn cho đẹp thôi mà họ cứ soi, nói đó là nhẫn cưới. Vì thế tôi nhận luôn cho họ vừa lòng. Tôi vốn là người không thích đeo vàng hay trang sức này kia. Trên người tôi chỉ có một sợi dây chuyền là kỷ niệm má để lại trước khi mất. Cái này còn lớn hơn tuổi tôi luôn” - người đẹp tâm sự.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ khoe được cầu hôn và đeo nhẫn cưới ở tuổi U60, danh tính đàng trai khiến nhiều người không khỏi tò mò? - Ảnh 4
Sao nữ "Người đẹp Tây Đô" đã livestream lên tiếng về chiếc nhẫn cưới và cho biết, đây là một món quà cô được tặng khi du lịch ở Ấn Độ.

Việt Trinh kể thêm, trước giờ cô không đeo nhẫn cưới. Nữ diễn viên cho rằng, khi nào cô chính thức đám cưới hay khoe khoảnh khắc được cầu hôn thì mọi người hãy bày tỏ ý kiến. Hiện tại, cô đang có cuộc sống an nhiên tự tại bên cạnh con trai. Từ khi sinh con, Việt Trinh không nhận trợ cấp từ người cũ, chỉ một mình vun vén lo cho cuộc sống hai mẹ con.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ khoe được cầu hôn và đeo nhẫn cưới ở tuổi U60, danh tính đàng trai khiến nhiều người không khỏi tò mò? - Ảnh 5
Hiện tại, cô đang có cuộc sống an nhiên tự tại bên cạnh con trai

Trước đó, trong chương trình “Gương hai chiều”, Việt Trinh tâm sự cô và cha của con trai chia tay vì khác biệt về lý tưởng sống. Diễn viên thừa nhận mình khá hời hợt trong việc chăm sóc, vun vén cho tổ ấm. Dù vậy, cả hai vẫn giữ được tình cảm bạn bè và dành cho nhau sự trân trọng sau khi chia tay. Việt Trinh khẳng định dù hôn nhân đổ vỡ, con trai vẫn luôn hạnh phúc vì có đầy đủ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh bất ngờ khoe được cầu hôn và đeo nhẫn cưới ở tuổi U60, danh tính đàng trai khiến nhiều người không khỏi tò mò? - Ảnh 6
Việt Trinh khẳng định dù hôn nhân đổ vỡ, con trai vẫn luôn hạnh phúc vì có đầy đủ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ

Trước đó, năm 2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ. Ở tuổi U60, minh tinh màn bạc một thời lui về cuộc sống nhà nông khi sở hữu một nông trại rộng 2.500m2 tại Bình Dương. Thời gian gần đây, Việt Trinh chuyển sang bán hàng livestream và tương tác với người hâm mộ.

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