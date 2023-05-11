Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Hậu trường 11/05/2023 11:41

Gần đây, bức ảnh thời trẻ của hai nữ diễn viên Việt Trinh và Diễm Hương bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Trên một trang Facebook mới đây, bức ảnh thời trẻ của hai nữ diễn viên Việt Trinh Diễm Hương đã nhận được hơn 110.000 lượt thích cùng gần 5.000 bình luận. Đây là bức ảnh được chụp khoảng năm 1990-1991. Đó là thời điểm Việt Trinh mới vào nghề và chưa nổi tiếng.

Bên cạnh đó, diễn viên Việt Trinh cũng chia sẻ lại bức hình cùng dòng chú thích: "Qua nay, tấm hình 2 chị em tôi nổi tiếng quá chừng".

Nhiều khán giả cũng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc thời đôi mươi của Việt Trinh và Diễm Hương. Dù ăn mặc giản dị, mặt mộc không son phấn nhưng 2 mỹ nhân đình đám một thời vẫn gây ấn tượng bởi dung mạo nổi bật.

Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1
Ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương - Ảnh: Internet

Diễm Hương (SN 1970) và Việt Trinh (SN 1972) đều là những tên tuổi nổi tiếng của màn ảnh thập niên 90. Hai mỹ nhân ghi dấu trong nhiều bộ phim ăn khách, là "nữ hoàng ảnh lịch", "biểu tượng sắc đẹp" huyền thoại trong lòng khán giả.

Sau năm 1997, khi đang ở độ rực rỡ về nhan sắc và danh tiếng, Diễm Hương giải nghệ khiến khán giả tiếc nuối. Bộ phim cuối cùng cô tham gia là “Những nẻo đường phù sa”, đóng cùng Diễm My, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương... Trong phim này, Diễm Hương vào vai nữ chiến sĩ cách mạng Ngân Hà quả cảm và kiên cường. Đây được xem thử thách thú vị với Diễm Hương khi cô lần đầu đóng phim truyền hình. Tuy nhiên, Ngân Hà cũng là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm Hương.

Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3
Nhan sắc thời trẻ của Diễm Hương - Ảnh: Internet

Hiện tại, ngôi sao màn bạc một thời đang hạnh phúc cùng chồng và 4 người con (ba trai, một gái) ở Mỹ. Chồng Diễm Hương là kiến trúc sư, hơn cô 18 tuổi, hết sức thương chiều vợ con. Du đã ngoài 50 tuổi nhưng Diễm Hương vẫn được khen có vẻ đẹp dịu hiền, thanh thoát như ngày nào. Nhiều khán giả mong chờ sự trở lại màn ảnh của Diễm Hương nhưng cô không có ý định tái xuất. 

Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4
Diễm Hương trong cuộc gặp gỡ với 'bạn diễn' diễn viên Lý Hùng gần đây - Ảnh: FBNV

Sở hữu nhan sắc diễm lệ vạn người mê và khả năng diễn xuất truyền cảm, Việt Trinh mê hoặc công chúng từ Nam ra Bắc, với sức nổi tiếng không tưởng. Cái tên Việt Trinh được xem là một thương hiệu riêng, bảo chứng cho mọi phòng vé và nhãn hàng. Việt Trinh từng nổi tiếng tới mức đi tới đâu khán giả vây kín tới đó, không ai là không biết mặt.

Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 5Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 6
Nhan sắc thời trẻ của Việt Trinh - Ảnh: Internet
Lộ ảnh hiếm cách đây 3 thập kỷ của Việt Trinh và Diễm Hương, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 7
Việt Trinh vẫn độc thân, sống hạnh phúc bên con trai - Ảnh: FBNV

Đối với Việt Trinh, cô tuyên bố giải nghệ vào tháng 1/2022. Diễn viên làm mẹ đơn thân, luôn che mặt con trai khi đăng ảnh lên mạng xã hội để giữ sự riêng tư cho con. Trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây Việt Trinh sống nhẹ nhàng, thong thả. Cô kinh doanh online, thời gian rảnh rỗi đi chùa, làm từ thiện hoặc về thăm vườn cây rộng 3.000m2 tại Bình Dương. Người đẹp vẫn thường livestream trò chuyện cùng khán giả trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Việt Trinh Diễm Hương sao Việt

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