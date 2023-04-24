Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'?

Hậu trường 24/04/2023 20:02

Sau hơn 1 năm tuyên bố giải nghệ, Việt Trinh giờ đây đang có một cuộc sống bình yên bên con trai của mình.

Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 1
"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh - Ảnh: Internet

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài với nhiều danh xưng như diễn viên, MC, đạo diễn... Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất duyên dáng nên cô từng "làm mưa làm gió" màn ảnh Việt một thời gian dài. Nhắc đến Việt Trinh, khán giả vẫn nhớ đến nhiều nhất là vai diễn trong "Người đẹp Tây Đô", bên cạnh đó là hàng loạt những vai diễn trong: Lệnh Truy Nã, Nước Mắt Học Trò, Sân Ga Tình Yêu, Duyên Trần Thoát Tục, Sương Gió Biên Thùy...

Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 2Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 3
Việt Trinh với biệt danh "Nữ hoàng ảnh lịch" - Ảnh: Internet

Là một biểu tượng nhan sắc của thập niên 90, cô được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "Nữ hoàng ảnh lịch". Ở tuổi 50, Việt Trinh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Cô còn được nhiều người gọi là "người đẹp không tuổi" vì quá trẻ trung. 

Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 4
Nhan sắc "không tuổi" của người đẹp Việt Trinh- Ảnh: Internet

Đầu năm 2022, Việt Trinh bất ngờ tuyên bố rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim và hoạt động nghệ thuật. Làm mẹ đơn thân ở tuổi 51, cô cho biết thời điểm này cô chỉ muốn tập trung lo cho gia đình và dành thời gian nhiều hơn cho đứa con trai của mình, đặc biệt là khi bé đang ở giai đoạn phát triển.

Từ khi dừng làm phim, Việt Trinh hiện tập trung toàn bộ cho công việc kinh doanh. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc và dạy con học, Việt Trinh ngồi thiền, đọc kinh Phật, tối đến tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, livestream bán hàng online hoặc trò chuyện với khán giả.

Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 5
Việt Trinh livestream bán hàng sau khi giải nghệ - Ảnh: Internet

Dù đã xa rời showbiz nhưng cuộc sống của Người đẹp vẫn không tránh khỏi sự săm soi của cộng đồng mạng. Cô luôn bị đặt cho những câu hỏi như "Ba đứa nhỏ đâu", "Chồng chị có cho chị tiền nuôi con không"... khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nữ diễn viên khẳng định, từ khi quyết định nuôi con một mình, cô không lấy một đồng từ chồng cũ mà nuôi con bằng chính đồng tiền mình kiếm ra.

Mới đây nhất, Việt Trinh khẳng định mình sẽ ở vậy suốt đời để chăm sóc cho con trai. Với Việt Trinh, con trai Thiện Nhân chính là nguồn vui, là động lực của cô và bản thân cô cũng không muốn đi bước nữa. 

Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 6
Việt Trinh khẳng định "Không muốn đi thêm bước nữa" - Ảnh: Internet

Sau hơn 1 năm giải nghệ, "Người đẹp Tây Đô" đang có cuộc sống hạnh phúc với con trai của mình tại căn biệt thự nhà vườn ở Bình Dương. Ngoài những lúc bận rộn kinh doanh, Việt Trinh thường đưa con trai du lịch trong và ngoài nước. Cô thường xuyên chụp ảnh chung nhưng vẫn giấu mặt con.

Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 7Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'? - Ảnh 8
Việt Trinh dành nhiều thời gian bên con trai - Ảnh: Internet

Theo những chia sẻ trên các livestream, nữ diễn viên cho biết, thu nhập hiện tại vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt vì nhiều năm nay cô đã chọn cách sống tiết kiệm, không tiêu xài phung phí hay mua đồ hiệu. Nghệ sĩ còn trích lợi nhuận từ việc kinh doanh để làm thiện nguyện.

Việt Trinh: Tuổi thơ khó khăn, cơ duyên gặp Thương Tín và trở thành minh tinh

Việt Trinh: Tuổi thơ khó khăn, cơ duyên gặp Thương Tín và trở thành minh tinh

Tên tuổi của Việt Trinh gây sức hút mạnh mẽ ở bất kể đâu. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng và có tốc độ lan truyền chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   viet trinh sao Viet phim anh

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'