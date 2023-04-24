Cuộc sống của Việt Trinh sau hơn 1 năm giải nghệ như thế nào mà khiến dân tình quan tâm đến 'lạ'?

Sau hơn 1 năm tuyên bố giải nghệ, Việt Trinh giờ đây đang có một cuộc sống bình yên bên con trai của mình.

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh - Ảnh: Internet "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài với nhiều danh xưng như diễn viên, MC, đạo diễn... Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất duyên dáng nên cô từng "làm mưa làm gió" màn ảnh Việt một thời gian dài. Nhắc đến Việt Trinh, khán giả vẫn nhớ đến nhiều nhất là vai diễn trong "Người đẹp Tây Đô", bên cạnh đó là hàng loạt những vai diễn trong: Lệnh Truy Nã, Nước Mắt Học Trò, Sân Ga Tình Yêu, Duyên Trần Thoát Tục, Sương Gió Biên Thùy... Việt Trinh với biệt danh "Nữ hoàng ảnh lịch" - Ảnh: Internet Là một biểu tượng nhan sắc của thập niên 90, cô được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "Nữ hoàng ảnh lịch". Ở tuổi 50, Việt Trinh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Cô còn được nhiều người gọi là "người đẹp không tuổi" vì quá trẻ trung.

Nhan sắc "không tuổi" của người đẹp Việt Trinh- Ảnh: Internet Đầu năm 2022, Việt Trinh bất ngờ tuyên bố rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim và hoạt động nghệ thuật. Làm mẹ đơn thân ở tuổi 51, cô cho biết thời điểm này cô chỉ muốn tập trung lo cho gia đình và dành thời gian nhiều hơn cho đứa con trai của mình, đặc biệt là khi bé đang ở giai đoạn phát triển. Từ khi dừng làm phim, Việt Trinh hiện tập trung toàn bộ cho công việc kinh doanh. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc và dạy con học, Việt Trinh ngồi thiền, đọc kinh Phật, tối đến tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, livestream bán hàng online hoặc trò chuyện với khán giả.

Việt Trinh livestream bán hàng sau khi giải nghệ - Ảnh: Internet Dù đã xa rời showbiz nhưng cuộc sống của Người đẹp vẫn không tránh khỏi sự săm soi của cộng đồng mạng. Cô luôn bị đặt cho những câu hỏi như "Ba đứa nhỏ đâu", "Chồng chị có cho chị tiền nuôi con không"... khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nữ diễn viên khẳng định, từ khi quyết định nuôi con một mình, cô không lấy một đồng từ chồng cũ mà nuôi con bằng chính đồng tiền mình kiếm ra. Mới đây nhất, Việt Trinh khẳng định mình sẽ ở vậy suốt đời để chăm sóc cho con trai. Với Việt Trinh, con trai Thiện Nhân chính là nguồn vui, là động lực của cô và bản thân cô cũng không muốn đi bước nữa. Việt Trinh khẳng định "Không muốn đi thêm bước nữa" - Ảnh: Internet Sau hơn 1 năm giải nghệ, "Người đẹp Tây Đô" đang có cuộc sống hạnh phúc với con trai của mình tại căn biệt thự nhà vườn ở Bình Dương. Ngoài những lúc bận rộn kinh doanh, Việt Trinh thường đưa con trai du lịch trong và ngoài nước. Cô thường xuyên chụp ảnh chung nhưng vẫn giấu mặt con. Việt Trinh dành nhiều thời gian bên con trai - Ảnh: Internet Theo những chia sẻ trên các livestream, nữ diễn viên cho biết, thu nhập hiện tại vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt vì nhiều năm nay cô đã chọn cách sống tiết kiệm, không tiêu xài phung phí hay mua đồ hiệu. Nghệ sĩ còn trích lợi nhuận từ việc kinh doanh để làm thiện nguyện.

Việt Trinh: Tuổi thơ khó khăn, cơ duyên gặp Thương Tín và trở thành minh tinh Tên tuổi của Việt Trinh gây sức hút mạnh mẽ ở bất kể đâu. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng và có tốc độ lan truyền chóng mặt.

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