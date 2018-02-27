'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tái xuất màn ảnh nhỏ Việt Nam, gây bất ngờ về nhan sắc

Hậu trường 27/02/2018 16:02

Sau thời gian dài vắng bóng khỏi làng giải trí, Xuân Mai vừa góp mặt trong một bộ phim truyền hình của đạo diễn Xuân Phước có tên "Cali mùa hoa vàng". Bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc của cô cũng là đề tài gây nhiều tranh cãi.

Từng là thần tượng âm nhạc một thời của hàng triệu em bé Việt Nam nhưng Xuân Mai không gắn bó lâu với con đường nghệ thuật. Năm lên 9 tuổi, cô theo gia đình sang Mỹ định cư rồi gặp phải nhiều biến cố lớn. Khi ba mẹ ly hôn, nữ ca sĩ và em trai phải ra chợ bán hàng để có tiền trang trải học phí.

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tái xuất màn ảnh nhỏ Việt Nam, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 1
Hình ảnh đáng yêu của Xuân Mai năm 8 tuổi - Ảnh: Internet

Đến khi trưởng thành, giọng ca nhí quay trở về quê hương để tiếp tục con đường ca hát nhưng không được khán giả đón nhận. Thất bại với những sản phẩm đầu tay, "Con cò bé bé" quay lại Mỹ để tiếp tục việc học rồi bất ngờ kết hôn khi mới 19 tuổi. Cô bé thần đồng ngày nào hiện tại giờ đã là mẹ hai con, sống cuộc đời khá vất vả khi phải làm trụ cột kinh tế gia đình.

Nhiều người nghĩ Xuân Mai sẽ rút lui hẳn khỏi làng giải trí nhưng mới đây, cô đã nhận lời tham gia một bộ phim có tên Cali mùa hoa vàng, hiện đang phát trên kênh THVL1 lúc 20h00.

Nội dung phim kể về cuộc sống của những người xa quê và các mối quan hệ phức tạp trong gia đình nhà ông Bảy. Sự khác biệt trong suy nghĩ, tính cách của những con người khác thế hệ đã tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tái xuất màn ảnh nhỏ Việt Nam, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 2
Sau thời gian dài vắng bóng, Xuân Mai trở lại với vai diễn đầu tay trong phim 'Cali mùa hoa vàng' - Ảnh: Internet

Trong phim, Xuân Mai hóa thân vào vai Dung - một cô gái lười biếng đã có chồng. Nghề nghiệp chính của Dung là làm Nail nhưng hay ghen tỵ với đồng nghiệp. Cô bị nhiều người ghét vì tính cách ba phải, hay ngồi lê đôi mách, lười biếng và chỉ thích hưởng thụ.

Xuất hiện trong các tập đầu, giọng ca Cây sao giấy khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác lạ sau hai lần sinh nở. Có thể thấy, cô tăng cân khá nhiều, gương mặt cũng tồn tại nhiều dấu hiệu tuổi tác.

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tái xuất màn ảnh nhỏ Việt Nam, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 3
Sau khi sinh con thứ 2, Xuân Mai tăng cân rất nhiều so với thời con gái - Ảnh: Internet
'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tái xuất màn ảnh nhỏ Việt Nam, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 4
Xuân Mai chụp ảnh cùng đoàn làm phim - Ảnh: Internet
'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tái xuất màn ảnh nhỏ Việt Nam, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 5
Đạo diễn bộ phim mong muốn những người con xa quê hãy biết trân trọng tình cảm gia đình và lưu giữ nét truyền thống văn hóa của dân tộc Việt - Ảnh: Internet
'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tái xuất màn ảnh nhỏ Việt Nam, gây bất ngờ về nhan sắc - Ảnh 6
Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng góp mặt trong bộ phim này - Ảnh: Internet
'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ

Cuộc sống hiện tại của Xuân Mai ở Mỹ không sung sướng và tràn đầy màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. “Con cò bé bé” ngày nào giờ đây đang phải gồng mình kiếm tiền chăm hai con nhỏ, nuôi mẹ bệnh tật và đóng học phí đắt đỏ cho em trai.

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