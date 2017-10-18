'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ

Hậu trường 18/10/2017 17:19

Cuộc sống hiện tại của Xuân Mai ở Mỹ không sung sướng và tràn đầy màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. “Con cò bé bé” ngày nào giờ đây đang phải gồng mình kiếm tiền chăm hai con nhỏ, nuôi mẹ bệnh tật và đóng học phí đắt đỏ cho em trai.

Xuân Mai đã lớn và lập gia đình, sinh liền tù tì hai đứa con nhưng dường như khán giả Việt Nam vẫn chưa thể quên hình bóng “Con cò bé bé” đáng yêu ngày nào.

Đã gần 20 năm trôi qua từ ngày Xuân Mai nổi đình nổi đám với giọng hát bập bẹ còn chưa rõ chữ cùng hàng loạt bài hit đi vào tuổi thơ của nhiều người. Cho đến hiện tại những gia đình có con nhỏ vẫn rất thích sưu tầm những MV của Xuân Mai lúc nhỏ để mở cho con cái họ nghe.

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ - Ảnh 1
Xuân Mai tăng cân khá nhiều sau khi lấy chồng, sinh con - Ảnh: Internet

Từng là thần tượng trong lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, thế nhưng từ lúc Xuân Mai theo gia đình sang Mỹ định cư, rồi xảy ra biến cố bố mẹ ly hôn, cuộc sống của "Con cò bé bé" bắt đầu rơi vào những ngày tháng cơ cực, theo mẹ đi bán hàng ngoài chợ để đủ tiền trang trải cuộc sống.

Khi lớn lên, Xuân Mai quyết tâm quay về Việt Nam để bắt đầu lại con đường ca hát nhưng chất giọng của cô đã hoàn toàn khác xa so với ngày còn nhỏ. Khán giả không thể chấp nhận hình tượng Xuân Mai khi lớn và thậm chí còn cho rằng cô là phiên bản giả khiến Xuân Mai rất đau lòng.

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ - Ảnh 2
Xuân Mai đã sinh thêm con thứ 2 dù chỉ mới 22 tuổi - Ảnh: Internet

Không thành công ở thị trường âm nhạc quê nhà, Xuân Mai ngậm ngùi trở lại đất Mỹ để hoàn thành việc học, sau đó nhanh chóng lấy chồng tuổi 19. Xuân Mai hiện tại mới 22 tuổi nhưng đã là bà mẹ bỉm sữa của 2 em bé xinh xắn.

Những hình ảnh mới nhất của Xuân Mai khiến nhiều người khá bất ngờ vì cô đã tăng cân quá nhiều sau thời kỳ sinh nở. Cuộc sống đời thường của “Con cò bé bé” cũng rất vất vả bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền chứ không nhàn nhã như nhiều người lầm tưởng.

Nữ ca sĩ tâm sự trên Dân Việt: "Cuộc sống của tôi hiện tại không hào nhoáng như mọi người hình dung về nghệ sĩ... Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm, con thì nhờ mẹ trông giúp. Tôi cũng rất nhớ quê hương, sân khấu nên hy vọng một ngày không xa sẽ về Việt Nam để hát cho khán giả nghe".

Đầu năm 2016, Xuân Mai cũng từng tiết lộ với báo chí rằng mẹ của cô hiện tại sức khỏe không được tốt nên mất hẳn khả năng lao động. Em trai đang tuổi đi học nên Xuân Mai phải tự mình bươn chải, làm trụ cột của gia đình và trang trải học phí cho em. Chồng Xuân Mai cũng là người làm công ăn lương bình thường chứ không phải đại gia, nên chỉ có thể hỗ trợ vợ về tinh thần.

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ - Ảnh 3
Cuộc sống vất vả hiện tại của Xuân Mai khiến nhiều người yêu mến cô không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Tuy cuộc sống nhiều vất vả nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì được chồng cưng chiều. Xuân Mai quan niệm, cuộc sống muốn có được thứ này thì phải chấp nhận hi sinh những thứ khác, không thể nào cùng lúc mà đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo tốt đẹp theo ý mình.

Bàn về tính cách của ông xã, Xuân Mai cho hay: "Anh ấy có rất nhiều tính cách mà tôi yêu mến như thẳng thắn, trung thực và chịu khó. Điều tôi phục nhất là cách anh xử lý mọi tình huống khó khăn, rắc rối trong cuộc sống một cách rất nhẹ nhàng, điềm đạm. Nhìn vào anh, tôi học hỏi được nhiều điều. Tôi vẫn được nhõng nhẽo với chồng như thường (cười). Tuy vậy, cuộc sống gia đình bắt buộc tôi phải suy nghĩ, trưởng thành hơn...".

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