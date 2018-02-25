Ngọc Trinh tiếp tục khoe da thịt lộ liễu khiến dân tình 'xịt máu mũi'

Hậu trường 25/02/2018 17:17

Những hình ảnh Ngọc Trinh nude táo bạo dịp đầu năm mới khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên.

Sau khi chia sẻ bức ảnh nude đen trắng gợi cảm, Ngọc Trinh tiếp tục gây sốc khi hé lộ thêm 2 bức ảnh "nóng bỏng mắt" vừa được chụp cách đây không lâu.

Tuy mới đăng tải được vài giờ nhưng hình ảnh mới nhất của "Nữ hoàng nội y" đã thu hút hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Bên cạnh nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thân hình đẹp như tranh vẽ của chân dài Trà Vinh thì cũng có không ít người chỉ trích cách chụp ảnh quá mát mẻ của cô nàng.

Ngọc Trinh tiếp tục khoe da thịt lộ liễu khiến dân tình 'xịt máu mũi' - Ảnh 1
Ngọc Trinh hé lộ 2 bức hình nude nằm trong bộ ảnh mới chụp hôm qua - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của "Nữ hoàng nội y", đây là loạt ảnh nằm trong dự án Turns Up The Heat mà cô và êkip thực hiện hôm 24/2. Trong vài tuần tới, có khả năng Ngọc Trinh sẽ tung toàn bộ hình ảnh hot để fan chiêm ngưỡng. 

Trước đó, vào khuya mùng 5 Tết Mậu Tuất, "Nữ hoàng nội y" cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh khỏa thân đen trắng, khoe đường cong chữ S đẹp đến mê hoặc. Đó là hình ảnh được chụp từ năm 2015 khi cô cộng tác cùng nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn.

Ngọc Trinh tiếp tục khoe da thịt lộ liễu khiến dân tình 'xịt máu mũi' - Ảnh 2
Bức ảnh 'gây sốt' của Ngọc Trinh hôm mùng 5 Tết - Ảnh: Internet
Lộ số tiền siêu khủng Ngọc Trinh lì xì cho đồng nghiệp dù đã hết Tết

Lộ số tiền siêu khủng Ngọc Trinh lì xì cho đồng nghiệp dù đã hết Tết

Nhiều người xuýt xoa khi biết giá trị thực trong bao lì xì mà Ngọc Trinh mừng tuổi đồng nghiệp đầu năm.

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