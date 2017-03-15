Ngọc Trinh lại lộ ảnh nude gây "nhức mắt"

Hậu trường 15/03/2017 14:56

"nữ hoàng nội y " Ngọc Trinh vừa 'đốt mắt' khán giả bằng bộ ảnh nude cực kỳ nóng bỏng.

Sau bức ảnh bán nude đầy táo bạo cách đây chưa lâu, vừa qua, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau những khuôn hình tiếp theo của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Vẫn là những hình ảnh ướt át đầy nóng bỏng của một Ngọc Trinh hoàn toàn khác lạ. 

Cùng với ekip là NTK Chung Thanh Phong và nhiếp ảnh gia Tee Le, Ngọc Trinh đã có những bức hình nude gợi cảm và khác lạ đến khó cưỡng. Ngọc Trinh cho biết, cô từng chụp rất nhiều ảnh bán nude nhưng đây là bộ ảnh mà cô ưng ý nhất. Bộ ảnh cũng cho thấy người đẹp 20 tuổi ngày càng chuyên nghiệp hơn trong phong thái biểu diễn.

Ngọc Trinh lại lộ ảnh nude gây 'nhức mắt' - Ảnh 1

Ngoài những lời khen về vẻ quyến rũ chết người của Ngọc Trinh, cô và ekip cũng đã nhận được vô số gạch đá về bộ hình này. Stylist Chung Thanh Phong cũng đã bày tỏ rằng: "Nhưng hãy nhìn nó bằng sự nghiêm túc và ghi nhận những nỗ lực của cả ekip để tạo ra tấm hình này, chụp nude thì quá dễ nhưng chụp đẹp, thời trang và không dung tục thì không phải ai cũng làm được”. Anh cũng chia sẻ thêm rằng mình đã kiểm chứng vòng eo của Ngọc Trinh đúng 56cm.

Không chỉ khiến dư luận "sốc" về độ táo bạo, liều lĩnh khi thực hiện bộ ảnh này, Ngọc Trinh còn phải nhận không ít "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng khi cô tuyên bố: "Làm Ngọc Trinh là điều tuyệt vời nhất". Mới đây, Ngọc Trinh lại một lần nữa gây xôn xao cộng đồng mạng khi khẳng định cô luôn tự tin và tự hào về vòng 3 của mình trước nhiều đồn đoán cho rằng cô phải sử dụng "quần độn mông" để có vòng 3 hoàn hảo.

Ngọc Trinh lại lộ ảnh nude gây 'nhức mắt' - Ảnh 2

Ngọc Trinh lại lộ ảnh nude gây 'nhức mắt' - Ảnh 3

Ngọc Trinh lại lộ ảnh nude gây 'nhức mắt' - Ảnh 4

Ngọc Trinh lại lộ ảnh nude gây 'nhức mắt' - Ảnh 5

Ngọc Trinh lại lộ ảnh nude gây 'nhức mắt' - Ảnh 6

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