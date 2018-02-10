Ngọc Trinh gây choáng khi dạy đàn bà cách yêu: 'Phụ nữ khôn giữ sắc, không giữ chồng'

Hậu trường 10/02/2018 13:13

Ngọc Trinh cho rằng mẫu phụ nữ hiện đại là phải biết yêu thương bản thân, không nên vì quá si mê đàn ông mà đi đánh ghen vô tội vạ.

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm cá nhân về việc phụ nữ hiện đại nên yêu và giữ chồng như thế nào. Cô cho rằng, một người phụ nữ thông minh thì phải tự làm ra tiền, biết yêu bản thân, làm mình đẹp lên mỗi ngày thì mới có hạnh phúc. Người đẹp Trà Vinh không ủng hộ việc đàn bà cứ mãi theo chân quản lý chồng, đánh ghen và kiếm chuyện với người khác. 

"Phụ nữ thông minh đánh phấn, không đánh ghen.
Phụ nữ hiện đại kiếm tiền, không kiếm chuyện.
Phụ nữ khôn giữ sắc, không giữ chồng", Ngọc Trinh viết

Ngọc Trinh gây choáng khi dạy đàn bà cách yêu: 'Phụ nữ khôn giữ sắc, không giữ chồng' - Ảnh 1

Ngọc Trinh cho rằng đàn bà phải biết yêu lấy mình - Ảnh: FBNV

Trái với những lần phát ngôn gây sốc trước đây, chia sẻ lần này của Ngọc Trinh được nhiều cư dân mạng đồng tình. Hàng trăm người bày tỏ sự ngưỡng mộ "Nữ hoàng nội y" - một người vừa xinh vừa giỏi kiếm tiền.

Tuy nhiên, cũng có không ít fan người nghi ngờ Ngọc Trinh đang quen người có vợ nên mới nói gần nói xa để đề phòng bị đánh ghen.

Ngọc Trinh gây choáng khi dạy đàn bà cách yêu: 'Phụ nữ khôn giữ sắc, không giữ chồng' - Ảnh 2
Ngọc Trinh hiện tại đã xấp xỉ 30 nhưng vẫn chưa có ý định lập gia đình - Ảnh: Internet
Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà

Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà

Dù phong độ lên xuống thất thường nhưng không ai có thể phủ nhận Ngọc Trinh sở hữu một vóc dáng đẹp miễn chê khi xem những hình ảnh hậu trường chụp bikini của cô nàng.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Nữ hoàng nội y

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