Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà

Dù phong độ lên xuống thất thường nhưng không ai có thể phủ nhận Ngọc Trinh sở hữu một vóc dáng đẹp miễn chê khi xem những hình ảnh hậu trường chụp bikini của cô nàng.
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Chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến Tết nguyên đán, Ngọc Trinh cũng tranh thủ chụp bộ ảnh bikini cuối cùng trong năm để chào đón Xuân Mậu Tuất. Trong clip hậu trường được chia sẻ cách đây ít giờ, người đẹp Trà Vinh khoe vóc dáng "nóng bỏng đốt mắt" với bộ áo tắm vàng rực.
Tuy không để lộ vòng 1 sexy như thường thấy nhưng nhờ sở hữu làn da trắng sứ nổi bật, "Nữ hoàng nội y" vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn với mẫu bikini tua rua, phối hợp cùng đôi giày cao gót cùng màu.
Thời gian gần đây, Ngọc Trinh thi thoảng gây thất vọng với phong độ lên xuống thất thường. Tuy nhiên, sau những lần bị chê bai, "Nữ hoàng nội y" đã chú ý tập luyện và nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà ngày nào.
Xem loạt ảnh hậu trường, có thể thấy Ngọc Trinh đích thực là mỹ nhân sở hữu đường cong "chết người" mà hiếm người đẹp nào trong showbiz có thể đánh bại. Với 3 vòng đạt chuẩn, làn da căng mịn cùng chiều cao nổi bật, Ngọc Trinh sexy đến mức khó ai có thể ngó lơ.