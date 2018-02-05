Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà

Hậu trường 05/02/2018 17:15

Dù phong độ lên xuống thất thường nhưng không ai có thể phủ nhận Ngọc Trinh sở hữu một vóc dáng đẹp miễn chê khi xem những hình ảnh hậu trường chụp bikini của cô nàng.

Chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến Tết nguyên đán, Ngọc Trinh cũng tranh thủ chụp bộ ảnh bikini cuối cùng trong năm để chào đón Xuân Mậu Tuất. Trong clip hậu trường được chia sẻ cách đây ít giờ, người đẹp Trà Vinh khoe vóc dáng "nóng bỏng đốt mắt" với bộ áo tắm vàng rực.

Tuy không để lộ vòng 1 sexy như thường thấy nhưng nhờ sở hữu làn da trắng sứ nổi bật, "Nữ hoàng nội y" vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn với mẫu bikini tua rua, phối hợp cùng đôi giày cao gót cùng màu.

Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà - Ảnh 1
Ngọc Trinh đốn tim nhiều đấng mày râu với bộ bikini vàng rực - Ảnh: Cắt từ Clip

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh thi thoảng gây thất vọng với phong độ lên xuống thất thường. Tuy nhiên, sau những lần bị chê bai, "Nữ hoàng nội y" đã chú ý tập luyện và nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà ngày nào.

Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà - Ảnh 2
Không chỉ vóc dáng, làn da và gương mặt của Ngọc Trinh cũng đẹp miễn chê - Ảnh: Cắt từ Clip

Xem loạt ảnh hậu trường, có thể thấy Ngọc Trinh đích thực là mỹ nhân sở hữu đường cong "chết người" mà hiếm người đẹp nào trong showbiz có thể đánh bại. Với 3 vòng đạt chuẩn, làn da căng mịn cùng chiều cao nổi bật, Ngọc Trinh sexy đến mức khó ai có thể ngó lơ.

Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà - Ảnh 3
Ngọc Trinh cho biết, đây là bộ ảnh cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh: Cắt từ Clip
Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà - Ảnh 4
'Nữ hoàng nội y' kheo khéo đường cong chất lừ khiến bất cứ ai cũng phải đứng hình vài giây - Ảnh: Cắt từ Clip

 Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà - Ảnh 5

Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà - Ảnh 6
Dù đã xấp xỉ 30 nhưng nhan sắc và vóc dáng của Ngọc Trinh không thua gì các cô gái 18 - Ảnh: Cắt từ Clip
Ngọc Trinh mặc xẻ sâu khoe ngực đầy, đập tan tin vòng 1 "bốc hơi"

Ngọc Trinh mặc xẻ sâu khoe ngực đầy, đập tan tin vòng 1 "bốc hơi"

Chia sẻ loạt hình ảnh mặc váy đỏ xẻ ngực lấp ló, "Nữ hoàng nội y" khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

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