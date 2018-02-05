Nín thở ngắm Ngọc Trinh đung đưa bikini tua rua trên vóc dáng siêu nuột nà

Chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến Tết nguyên đán, Ngọc Trinh cũng tranh thủ chụp bộ ảnh bikini cuối cùng trong năm để chào đón Xuân Mậu Tuất. Trong clip hậu trường được chia sẻ cách đây ít giờ, người đẹp Trà Vinh khoe vóc dáng "nóng bỏng đốt mắt" với bộ áo tắm vàng rực.

Tuy không để lộ vòng 1 sexy như thường thấy nhưng nhờ sở hữu làn da trắng sứ nổi bật, "Nữ hoàng nội y" vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn với mẫu bikini tua rua, phối hợp cùng đôi giày cao gót cùng màu.