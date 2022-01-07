Ngọc Sơn lần đầu chia sẻ về Hồ Văn Cường: Tha thiết xin khán giả 'thay vì trách móc, hãy mở vòng tay'

Mới đây, ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu đã có những trải lòng về cậu học trò Hồ Văn Cường sau khi chàng ca sĩ nhí này chính thức trở lại sân khấu cách đây không lâu sau loạt "ồn ào" cát xê với phía quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung.

Sau quãng thời gian dài "ở ẩn" hậu biến cố liên quan đến mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường mới đây đã chính thức tái xuất sân khấu. Đáng chú ý trong lần quay trở lại này, nam ca sĩ xuất hiện cùng ca sĩ Ngọc Sơn và bầu Thụy.

Mới đây nhất, ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu tiên chia sẻ với Báo Tuổi Trẻ về Hồ Văn Cường, anh cho rằng: "Cường là một cậu bé đáng thương, thay vì trách móc những chuyện đã qua thì mình hãy mở vòng tay"

"Qua một số buổi tập luyện, Ngọc Sơn thấy Cường rất ngoan ngoãn. Nói cái này chưa được, cái kia chưa được, Cường nghe lời liền. Với chất giọng có âm sắc đẹp và lạ của Cường kết hợp thêm học thuật Sơn truyền dạy sẽ giúp Cường hoàn thiện hơn về giọng hát.

Sơn vui, hạnh phúc khi cháu Cường hát ngày càng tốt hơn, không còn rụt rè nữa" - danh ca Ngọc Sơn chia sẻ.



Ngọc Sơn chỉ dạy và tập hát cho Hồ Văn Cường

Nam ca sĩ tiết lộ dành nhiều ưu ái cho Hồ Văn Cường hơn so với các học trò khác của mình, bởi vì qua thời gian tiếp xúc và gắn bó dù chỉ vài tháng, Ngọc Sơn thấy được hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, và thông cảm với em. Ngọc Sơn tha thiết bày tỏ với khán giả rằng: "Nhìn hoàn cảnh của Cường, Ngọc Sơn và bầu Thụy thương lắm. Khán giả hãy xem Cường như con em trong nhà. Ai cũng có sai sót, bản thân Ngọc Sơn cũng vậy. Chuyện đã qua hãy bỏ qua để nâng đỡ nhau tốt hơn."

Ngọc Sơn và người anh em thân thiết - bầu Thụy cũng chia sẻ thêm sẽ cố gắng hết sức tạo mọi điều kiện tốt để Hồ Văn Cường phát triển.

Nam ca sĩ bật mí sắp tới đây vào tối 22/1 tại Nhà hát Hòa Bình, trong chương trình Liitle Stars Big Dream, anh và Hồ Văn Cường sẽ song ca ca khúc "Tình cha". Đây được xem là màn kết hợp đánh dấu sự trở lại của Hồ Văn Cường cùng "cha nuôi" Ngọc Sơn sau loạt "ồn ào" liên quan đến mẹ nuôi Phi Nhung.

Ảnh: Tổng hợp

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