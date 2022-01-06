Hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường trong ngày cúng 100 ngày của Phi Nhung

Hậu trường 06/01/2022 14:31

Trong ngày cúng 100 ngày cho Phi Nhung, con gái nuôi của cố ca sĩ đã hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường và cho biết thêm về mối quan hệ thật giữa 2 mẹ con sau tất cả những ồn ào.

Nhân 100 ngày mất của Phi Nhung, đông đảo bạn bè, người thân và các khán giả đã tổ chức lễ tưởng niệm người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Có mặt trong lễ tưởng niệm mẹ nuôi, ca sĩ Quỳnh Trang - con gái nuôi của Phi Nhung nghẹn ngào nói về nỗi mất mát khó lòng khó có thể khỏa lấp sau khi mẹ ra đi.

Hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường trong ngày cúng 100 ngày của Phi Nhung - Ảnh 1

Đáng chú ý, Quỳnh Trang cũng bất ngờ có những chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về những chuyện ồn ào liên quan đến Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô cảm thấy buồn cho mối quan hệ giữa Cường với mẹ nuôi Phi Nhung bởi thực chất đó là mối quan hệ rất tốt, nhưng vì những chuyện không đáng có đã đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường trong ngày cúng 100 ngày của Phi Nhung - Ảnh 2

“Đến bây giờ thì mọi chuyện cũng đã trải qua hết rồi, giải quyết hết rồi. Con nghĩ, cũng như là mong muốn của mẹ Nhung trước giờ, mọi người nghĩ đến mẹ thì nghĩ đến những cái tốt đẹp, những cái cống hiến của mẹ cho cuộc sống này, cho tất cả mọi người, chứ mẹ không phải những điều tiêu cực” - Quỳnh Trang nói.

Hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường trong ngày cúng 100 ngày của Phi Nhung - Ảnh 3

Đặc biệt, khi được hỏi về lý do Hồ Văn Cường không xuất hiện trong lễ cúng mẹ, Quỳnh Trang thổ lộ: “Vì những lý do cá nhân và có thông tin ai cũng biết là Cường và gia đình của em đã ra ngoài sinh sống. Trước khi đi, Cường có nhờ em là: “Bây giờ em không cùng nhà với mọi người, mỗi lần chị qua nhà thì giúp em thắp cho mẹ cây nhang”.

Hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường trong ngày cúng 100 ngày của Phi Nhung - Ảnh 4
Hồ Văn Cường tự tay cắm hoa, lập bàn thờ cho mẹ nuôi tại nhà riêng

Quỳnh Trang cho biết cô cảm nhận được sự đau buồn của Hồ Văn Cường trong lời nói: “Em cảm nhận được sự đau buồn của Cường trong lời nói và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của Cường dành cho mẹ. Mỗi lần em qua, em vẫn giúp Cường thắp nhang và Cường cũng cảm kích điều đó” - nữ ca sĩ tâm sự.

Hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường trong ngày cúng 100 ngày của Phi Nhung - Ảnh 5

Chị gái Hồ Văn Cường mong mọi người không quá khắt khe với nam ca sĩ bởi chắc chắn Phi Nhung cũng không mong muốn điều đó vì nam ca sĩ còn quá nhỏ, nhiều thiếu sót. Nữ ca sĩ kể thêm: “Cường từng tâm sự với em là Cường thương mẹ Phi Nhung như mẹ ruột của mình nên khi xảy ra những chuyện không hay như vậy em thấy rất đáng tiếc vì tất cả đều từ tình thương mà ra”.

Hé lộ lời nhờ vả của Hồ Văn Cường trong ngày cúng 100 ngày của Phi Nhung - Ảnh 6

Không chỉ tại Việt Nam mà tại Mỹ các đồng nghiệp và người thân cũng đã tổ chức lễ cúng cho Phi Nhung. Dù đã nhiều tháng trôi qua, thế nhưng sự ra đi của nữ ca sĩ vẫn để lại nhiều niềm thương tiếc và mất mát trong lòng mọi người.

Hồ Văn Cường tiếp tục vắng mặt, mẹ ruột đến tận nơi, thắp nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết khiến CĐM nhanh chóng nhận ra?

Hồ Văn Cường tiếp tục vắng mặt, mẹ ruột đến tận nơi, thắp nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết khiến CĐM nhanh chóng nhận ra?

Mới đây trong buổi lễ cúng thất 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ được CĐM cho là mẹ ruột của Hồ Văn Cường đang gây xôn xao dư luận.

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