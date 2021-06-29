'Ngọc nữ trăm tỷ' màn ảnh Việt bị đồn là gái bán bia từng có màn 'lột đồ' táo bạo khi đóng phim nóng năm 18 tuổi

Những sao nữ dưới đây đã có những phân cảnh nóng bóng trong sự nghiệp của mình. Trong đó "ngọc nữ trăm tỷ" từng khỏa thân 100% trong một cảnh phim năm 18 tuổi.

Ninh Dương Lan Ngọc đang là cái tên hot nhất màn ảnh Việt sau Minh Hằng và thế hệ đàn chị đi trước. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Tên tuổi của cô lên như diều gặp gió từ khi tham gia bộ phim “Cánh đồng bất tận”. Thời điểm đó cô còn vướng tin đồn làm gái tiếp bia ở quán bar. Trong tác phẩm điện ảnh “Cánh đồng bất tận”, Lan Ngọc thủ vai Nương và khi đó cô chỉ mới 18 tuổi. Với hình tượng một cô gái quê bị cưỡng bức, ngọc nữ điện ảnh Việt phải khỏa thân 100%. Vai diễn đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới trở thành diễn viên hạng A được các nhãn hàng săn đón hiện nay. Những phim cô tham gia đều mang lại doanh thu khủng như “Gái già lắm chiêu”, “Cua lại vợ bầu”.

Ngoài Lan Ngọc, Kaity Nguyễn cũng được khán giả biết đến sau thành công vang dội của phim “Em chưa 18”. Trong phim này, nữ diễn viên cũng hi sinh cho cảnh phim nóng khi chỉ mới 17 tuổi. Người đóng cùng cô là diễn viên Kiều Minh Tuấn khi đó hơn cô gần 11 tuổi. Phân cảnh 18+ trong phim của cả hai được khán giả chú ý khá nhiều khi phim ra rạp. Chia sẻ về việc này, nữ diễn viên trẻ cho biết: “Lần đầu phải đóng cảnh nóng với một người lớn. Kỳ lắm! Khi chú Tuấn đụng tới người mình, tôi cứ đẩy ra. Tôi còn nói với đạo diễn 'Cháu không muốn làm vậy đâu. Bỏ cảnh này đi được không? Lên phim có 3 giây mà bắt cháu quay làm chi vậy?'. Sau 3 lần quay đầu, vì ngượng ngùng, đạo diễn nhận xét chưa được nên tôi quyết gạt bỏ ngại ngùng. Cuối cùng, cảnh quay đã hoàn thành vào lúc 3 giờ sáng, với 3 đôi tất bị rách do cào cấu, bạo lực”. Cảnh nóng của Kaity Nguyễn trên phim 'Em chưa 18' - Ảnh: Internet Vừa qua cô gây chú ý khi tham gia Gái già lắm chiêu phần V - Ảnh: Internet Hiện tại nữ diễn viên khá thành công trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet Cũng sau vai diễn này tên tuổi cô vụt sáng trở thành cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé và sánh ngang với đàn chị Lan Ngọc khi góp vai ở phần mới nhất của dự án phim Gái già lắm chiêu V, bộ phim này trước đó Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai chính trong xuyên suốt phần 1, 2 và 3.

Bên cạnh hai cái tên mới mẻ trên, Thùy Anh được khán giả biết đến khi tham gia sitcom nổi tiếng “Bộ tứ 10A8”. Với nét diễn duyên dáng, dễ thương và hồn nhiên cô được khá nhiều bạn trẻ yêu mến. Tuy nhiên sau thời gian im hơi lặng tiếng dùi mài kinh sử thì cô đã trở lại màn ảnh rộng với bộ phim “Đập cánh giữa không trung”. Thời điểm tham gia bộ phim này nữ diễn viên chỉ mới 18 tuổi. Đây là một vai diễn khá gợi cảm và cực kỳ nóng bỏng với diễn viên Trần Bảo Sơn từng khiến khán giả xôn xao một thời. Cảnh nóng của Thùy Anh và Trần Bảo Sơn từng khiến khán giả xôn xao - Ảnh: Internet Nữ diễn viên sở hữu body hết sức nóng bỏng - Ảnh: Internet Cô là diễn viên có thực lực của nền điện ảnh Việt - Ảnh: Internet Diễn viên Thùy Anh chia sẻ bản thân cô cũng khá e ngại khi xem kịch bản này và còn cho biết mẹ cô đã không thể chấp nhận khi xem phim. Đáng mừng thay sau đó bộ phim đạt khá nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế cũng giúp nữ diễn viên vụt sáng trên con đường nghệ thuật của mình. Sau đó cô còn tham gia thêm tác phẩm “Cả một đời ân oán 2” được khán giả vô cùng thích thú và dành nhiều lời khen. 3 nữ diễn viên đều có 3 cảnh nóng trong độ tuổi thanh xuân tuy nhiên cũng nhờ đó mà họ bén duyên với ống kính và trở thành những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. Hiện tại cả 3 vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và thu về những thành công nhất định.

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