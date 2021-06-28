'Cô Xuyến' thề độc 'trời tru đất diệt' nếu có chuyện ngoại tình, tiết lộ mối quan hệ thật giữa chồng cũ và con gái chung

Hậu trường 28/06/2021 13:58

Liên quan đến vụ ồn ào của nữ diễn viên Hoàng Yến - "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" - và chồng cũ, mới đây, cô đã lên tiếng phản bác lại những gì người chồng nói trong livestream ngày 26/6 vừa qua.

Vừa qua, câu chuyện ồn ào của diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" - bị chồng cũ là anh Thắng hành hung tại một quán ăn của người bạn đã làm dư luận xôn xao. Theo những gì cô chia sẻ với truyền thông, khi hai người đang trò chuyện, chồng cũ nói rằng: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" rối đấm vào mặt cô một cú "trời giáng". Sau đó, anh Thắng tiếp tục dùng dao truy đuổi nữ diễn viên, rất may có người ngăn cản nên cô mới chạy thoát.

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Cảnh nói chuyện của diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ tại quán - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thắng đã có một buổi livestream công khai xin lỗi nữ diễn viên đồng thời khẳng định nguyên nhân tan vỡ là do vợ cũ đã ngoại tình với người khác. Bên cạnh đó, anh Thắng cũng hy vọng "cô Xuyến" có thể cho anh gặp con chung của hai người thường xuyên hơn vì sau khi không còn sống chung, nữ diễn viên đã cố tình "giấu con đi".

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Anh Thắng livestream -  Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, trong một buổi phỏng vấn với kênh iOne, diễn viên Hoàng Yến lại tiết lộ nhiều điều bất ngờ. Nữ diễn viên cho biết có xem livestream hôm ấy của chồng cũ nhưng "xem đến đoạn anh ta nói lời xin lỗi tôi và các con, tôi ghê sợ, rùng mình". Theo Hoàng Yến, chồng cũ mượn cớ xin lỗi nhưng thật ra là đang cố vạch tội cô và những điều đó là hoàn toàn bịa đặt.

Khi được hỏi về việc chồng cũ "tố" ngoại tình với một bác sĩ nha khoa và trai trẻ kém 16 tuổi, nữ diễn viên thẳng thắng: "Mời anh Thắng nói giúp tôi bác sĩ nha khoa là ai. Công khai giúp tôi những tin nhắn mà anh ta gọi là tình cảm. Kể cho tôi nghe xem tôi yêu người này thế nào, tôi chờ". Còn về chuyện chàng trai kém 16 tuổi, Hoàng Yến cho biết đây là quản lý của mình, cũng đã có vợ và con. Chồng cũ chỉ đang cố đặt điều vu khống.

"Tôi xin nhấn mạnh, trong lúc làm vợ anh Cao Xuân Thắng, nếu tôi ngoại tình, ngủ cùng hay yêu với bất kỳ người đàn ông nào thì trời tru đất diệt tôi. Mọi người khi ấy hãy phỉ nhổ vào mặt tôi, nếu tôi thực sự hành động khốn nạn như thế" - nữ diễn viên sẵn sàng "thề độc" để chứng minh trong sạch về chuyện ngoại tình.

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 Diễn viên Hoàng Yến - Ảnh: iOne

Bên cạnh đó, trong buổi phỏng vấn này, Hoàng Yến cũng tiết lộ chồng cũ không hề thương con như anh đã kể lể trên livestream.

"Nếu Thắng thực sự thương con thì anh ta đã không đón bé Mầm từ nhà bà ngoại, chở nó đến quán ăn nhử tôi, buộc tôi phải xuống xe và đánh tôi trước mặt Mầm. Nếu thương con thì anh ta đã không sống vô trách nhiệm. Ly hôn gần hai năm, đã bao giờ anh ta đưa một đồng để tôi nuôi con hay chưa. Con tôi đi viện, tôi ôm ấp, lo lắng một mình. Anh ta có biết những câu chuyện ấy hay không. Tôi sống sao thì trời biết đất biết" - Hoàng Yến nói với iOne.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, trước đó, nữ diễn viên cũng cho biết, từng bị chồng cũ đe dọa nhiều điều: "Anh ấy từng nói với người bạn những lời đe dọa rằng sẽ rạch mặt, tạt axit nếu tôi có người mới".

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