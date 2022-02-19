Ngọc Lan nói lời cay đắng về hôn nhân sau 2 năm ly dị Thanh Bình: "Phụ nữ vì con mà cố gắng"

Từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân, động thái mới nhất của diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều chị em phụ nữ đồng cảm.

Từng được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Thanh Bình và cậu con trai đáng yêu, tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, diễn viên Ngọc Lan thông báo ly hôn chồng khiến nhiều người tiếc nuối. Sau ly hôn, nữ diễn viên nhận trách nhiệm chăm sóc con trai và chưa từng lên tiếng về lý do cụ thể dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Về phía Thanh Bình, cách đây không lâu, nam diễn viên vướng vào nhiều ồn ào với một cô gái khi anh bị người này bóc phốt bản tính lăng nhăng, cùng nhiều lùm xùm đấu tố khác. Trước sự việc, Ngọc Lan không có phản hồi gì liên quan đến chồng cũ và từ chối nhắc về Thanh Bình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn cho rằng chính là bản chất lăng nhăng của chồng cũ nên Ngọc Lan mới ly hôn.

Sau một quãng thời gian im lặng trước lùm xùm của chồng cũ, mới đây Ngọc Lan đã có những chia sẻ sâu sắc về việc “giữ lửa” trong hôn nhân. Cụ thể, bên dưới một dòng trạng thái nói rằng: "Sao ai cũng khuyên phụ nữ vì con mà cố gắng, mà không ai khuyên mấy ông bố vì con mà bỏ bớt các cuộc chơi" - Ngọc Lan đã bất ngờ để lại bình luận. Theo đó, nữ diễn viên "Luật trời" đồng tình với ý kiến trên và nói thêm: "Nói không được nên mới đẻ ra câu phụ nữ vì con mà cố gắng đó". Có thể thấy, Ngọc Lan cho rằng quan điểm phụ nữ phải cố gắng vì con xuất phát từ việc không thể khuyên răn được cánh đàn ông.

Ngọc Lan - Thanh Bình kết hôn vào năm 2016. Sau 1 năm chung sống, cặp đôi đón cậu quý tử đầu lòng chào đời. Thế nhưng chỉ 2 năm sau đó, cả 2 thông báo đã “đường ai nấy đi” trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Sau ly hôn, Ngọc Lan không lên tiếng về lý do hôn nhân đổ vỡ, thay vào đó, cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ để cùng nhau chăm sóc bé Louis.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-lan-noi-loi-cay-dang-ve-hon-nhan-sau-2-nam-ly-di-thanh-binh-phu-nu-vi-con-ma-co-gang-450969.html