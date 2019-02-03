Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi

Trong những bộ áo dài rực rỡ, con gái lớn Á hậu Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc xinh đẹp bên mẹ và em gái trong bộ ảnh đón xuân.
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Mới đây, Á hậu Trịnh Kim Chi gây bất ngờ khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh chụp ba mẹ con ở chợ hoa ngày Tết. Người đẹp và hai con gái cùng diện áo dài đồng màu khoe sắc rực rỡ trong không khí rộn ràng ngày xuân.
Nổi bật nhất là cô con gái lớn với vẻ ngoài phổng phao và gương mặt rạng ngời như Hoa hậu. Tuy mới 17 tuổi nhưng bé Võ Trịnh Khánh Ngân (tên gọi ở nhà là bé Ngò) đã cao bằng mẹ, sở hữu vẻ ngoài sắc sảo không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz. Nhiều người dự đoán, chỉ ít năm nữa thôi cô bé này sẽ nối gót mẹ trở thành chân dài đình đám của làng giải trí Việt.
Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết Nguyên đán là Á hậu Trịnh Kim Chi lại đưa các con đi chụp ảnh với áo dài. Nữ diễn viên muốn dạy các con hiểu về những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc và biết trân trọng tình cảm gia đình.
Trước đó, gia đình Á hậu Trịnh Kim Chi cũng đã cùng nhau gói bánh chưng và trang hoàng nhà cửa hoành tráng để đón Tết. Con gái lớn Á hậu Trịnh Kim Chi được mẹ dạy gói bánh từ khi mới 10 tuổi. Bây giờ, cô đã gói thành thạo và khéo léo không thua kém ai.