Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi

Mới đây, Á hậu Trịnh Kim Chi gây bất ngờ khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh chụp ba mẹ con ở chợ hoa ngày Tết. Người đẹp và hai con gái cùng diện áo dài đồng màu khoe sắc rực rỡ trong không khí rộn ràng ngày xuân.

Nổi bật nhất là cô con gái lớn với vẻ ngoài phổng phao và gương mặt rạng ngời như Hoa hậu. Tuy mới 17 tuổi nhưng bé Võ Trịnh Khánh Ngân (tên gọi ở nhà là bé Ngò) đã cao bằng mẹ, sở hữu vẻ ngoài sắc sảo không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz. Nhiều người dự đoán, chỉ ít năm nữa thôi cô bé này sẽ nối gót mẹ trở thành chân dài đình đám của làng giải trí Việt.