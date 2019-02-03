Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi

Hậu trường 03/02/2019 11:40

Trong những bộ áo dài rực rỡ, con gái lớn Á hậu Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc xinh đẹp bên mẹ và em gái trong bộ ảnh đón xuân.

Mới đây, Á hậu Trịnh Kim Chi gây bất ngờ khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh chụp ba mẹ con ở chợ hoa ngày Tết. Người đẹp và hai con gái cùng diện áo dài đồng màu khoe sắc rực rỡ trong không khí rộn ràng ngày xuân.

Nổi bật nhất là cô con gái lớn với vẻ ngoài phổng phao và gương mặt rạng ngời như Hoa hậu. Tuy mới 17 tuổi nhưng bé Võ Trịnh Khánh Ngân (tên gọi ở nhà là bé Ngò) đã cao bằng mẹ, sở hữu vẻ ngoài sắc sảo không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz. Nhiều người dự đoán, chỉ ít năm nữa thôi cô bé này sẽ nối gót mẹ trở thành chân dài đình đám của làng giải trí Việt.

Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 1
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 2
Mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi khoe sắc giữa chợ hoa ngày Tết - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 3
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 4
Con gái Á hậu Trịnh Kim Chi đã cao bằng mẹ, sở hữu gương mặt rạng ngời - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 5
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 6
Con gái lớn Á hậu Trịnh Kim Chi mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu dáng dấp như Hoa hậu - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 7
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 8
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 9
Ba mẹ con thay nhiều trang phục trong bộ ảnh chào xuân 2019 - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 10
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 11
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 12
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 13
Nhiều người khuyên con gái Á hậu Trịnh Kim Chi đi thi Hoa hậu để nổi tiếng giống mẹ - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng với nhan sắc thiếu nữ của con gái Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 14

Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết Nguyên đán là Á hậu Trịnh Kim Chi lại đưa các con đi chụp ảnh với áo dài. Nữ diễn viên muốn dạy các con hiểu về những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc và biết trân trọng tình cảm gia đình.

Trước đó, gia đình Á hậu Trịnh Kim Chi cũng đã cùng nhau gói bánh chưng và trang hoàng nhà cửa hoành tráng để đón Tết. Con gái lớn Á hậu Trịnh Kim Chi được mẹ dạy gói bánh từ khi mới 10 tuổi. Bây giờ, cô đã gói thành thạo và khéo léo không thua kém ai.

Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong

Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong

Á hậu Trịnh Kim Chi đưa hai con đi chợ lựa lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng cho Tết Nguyên đán.

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Từ khóa:   Tết nguyên đán 2019 Trịnh Kim Chi

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