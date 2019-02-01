Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong

Hậu trường 01/02/2019 14:36

Á hậu Trịnh Kim Chi đưa hai con đi chợ lựa lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng cho Tết Nguyên đán.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là gia đình Á hậu Trịnh Kim Chi lại tất bật gói bánh chưng và chuẩn bị mâm cỗ vô cùng hoành tráng. 

Mới đây, chị chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh tươi xinh khi cùng hai con gái đi chọn lá dong. Giữa một rừng người hối hả mua sắm Tết, mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi nổi bật bởi phong cách ăn mặc khá chỉn chu. Có thể thấy, tuy đã ở độ tuổi ngoài 40 nhưng Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn sở hữu nhan sắc say lòng người. Khi đứng bên cạnh các con, nữ diễn viên được nhận xét là trẻ như chị cả trong nhà. 

Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 1
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 2
Mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi gây chú ý khi cùng đi mua lá dong chiều 27 Tết - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 3
Con gái út Á hậu Trịnh Kim Chi diện áo dài như thiếu nữ - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 4
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 5
Á hậu Trịnh Kim Chi được nhận xét là trẻ như chị của hai con - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 6
Con gái lớn Á hậu Trịnh Kim Chi sở hữu nhiều nét đẹp giống ba - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 7
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 8
Người đi đường nhận ra mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi và chụp ảnh - Ảnh: FBNV
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 9
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 10
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 11
Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong - Ảnh 12
Dù bận rộn nhưng Tết nào gia đình Á hậu Trịnh Kim Chi cũng tự gói bánh chưng để lưu giữ truyền thống văn hóa dân tộc - Ảnh: FBNV

Á hậu Trịnh Kim Chi không chỉ được yêu mến bởi vẻ đẹp bất chấp thời gian mà còn vì tính cách thân thiện và quan tâm mọi người. 

Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân viên mãn của chị và doanh nhân Trấn Phương cũng khiến nhiều người ghen tỵ. Dù đã sống với nhau gần 20 năm và có hai cô con gái xinh xắn nhưng vợ chồng họ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. 

Chân dung chị gái lấy chồng Tây, hiếm khi xuất hiện của Á hậu Trịnh Kim Chi

Chân dung chị gái lấy chồng Tây, hiếm khi xuất hiện của Á hậu Trịnh Kim Chi

Đây là lần hiếm hoi, Á hậu Trịnh Kim Chi khoe chị gái. Cách đây không lâu, chị gái Trịnh Kim Chi đã đón sinh nhật ấm cúng, giản dị bên gia đình.

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