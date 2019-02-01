Ngẩn ngơ với loạt ảnh tuyệt đẹp của mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi giữa chợ lá dong

Á hậu Trịnh Kim Chi đưa hai con đi chợ lựa lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng cho Tết Nguyên đán.
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Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là gia đình Á hậu Trịnh Kim Chi lại tất bật gói bánh chưng và chuẩn bị mâm cỗ vô cùng hoành tráng.
Mới đây, chị chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh tươi xinh khi cùng hai con gái đi chọn lá dong. Giữa một rừng người hối hả mua sắm Tết, mẹ con Á hậu Trịnh Kim Chi nổi bật bởi phong cách ăn mặc khá chỉn chu. Có thể thấy, tuy đã ở độ tuổi ngoài 40 nhưng Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn sở hữu nhan sắc say lòng người. Khi đứng bên cạnh các con, nữ diễn viên được nhận xét là trẻ như chị cả trong nhà.
Á hậu Trịnh Kim Chi không chỉ được yêu mến bởi vẻ đẹp bất chấp thời gian mà còn vì tính cách thân thiện và quan tâm mọi người.
Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân viên mãn của chị và doanh nhân Trấn Phương cũng khiến nhiều người ghen tỵ. Dù đã sống với nhau gần 20 năm và có hai cô con gái xinh xắn nhưng vợ chồng họ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.