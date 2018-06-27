Tuyên bố 2 năm tới sẽ xây resort riêng nhưng Phi Thanh Vân lộ đoạn trao đổi mượn tiền Á hậu Trịnh Kim Chi

Hậu trường 27/06/2018 15:57

Sau khi bình luận động viên đàn em, Á hậu Trịnh Kim Chi ngã ngửa vì bị Phi Thanh Vân ngỏ ý mượn tiền trong hai năm tới.

Mới đây, Phi Thanh Vân đăng tải bức ảnh selfie trong bộ dạng khá xuề xòa, chỉ mặc áo ngủ và không son phấn dày cộp như thường ngày. Mái tóc của "Nữ hoàng dao kéo" cũng không được chải chuốt chỉn chu mà chỉ buông hờ che nửa vầng trán.

Tiết lộ về lý do chia sẻ ảnh mặt mộc, Phi Thanh Vân tâm sự rằng muốn được sống thật với chính mình trước biển. Người đẹp sinh năm 1982 cũng bày tỏ mong muốn xây dựng một resort riêng trong hai năm tới ở Mũi Né làm chốn nghỉ chân khi cần.

Em về với biển, với tâm chân thật và mặt mộc nhất. Sống nhẹ nhàng và giản dị giữa biển trời và hoà mình vào thiên nhiên. Vân đặt ra ước mơ cho mình, trong 2 năm nữa phải xây xong 1 resort nho nhỏ tại nơi đây. Vừa kinh doanh vừa thêm một phong cách sống lý tưởng cho đế chế độc thân là điều tuyệt vời! Thêm 1 mục tiêu để phấn đấu. Nói được làm được, vì đó là em Vân!", Phi Thanh Vân tâm sự.

Tuyên bố 2 năm tới sẽ xây resort riêng nhưng Phi Thanh Vân lộ đoạn trao đổi mượn tiền Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 1
Phi Thanh Vân chia sẻ ảnh mặt mộc kém sắc khiến nhiều người giật mình - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ này, rất đông cư dân mạng dành tặng cho Phi Thanh Vân những lời khen có cánh về bản lĩnh dám nghĩ, dám làm. Trong đó, Á hậu Trịnh Kim Chi cũng không quên bình luận động viên đàn em cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu.

Tuy nhiên, thay vì cảm ơn người chị thân thiết thì "Nữ hoàng dao kéo" nêu thẳng dự định mượn tiền khiến Á hậu Việt Nam 1994 rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Biết mình trót vạ miệng, Trịnh Kim Chi đành nói vui rằng: "Chị sang luôn cái ngân hàng cho em nhé".

Tuyên bố 2 năm tới sẽ xây resort riêng nhưng Phi Thanh Vân lộ đoạn trao đổi mượn tiền Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 2
Phi Thanh Vân tiết lộ mong muốn mượn tiền Á hậu Trịnh Kim Chi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FBNV
Tuyên bố 2 năm tới sẽ xây resort riêng nhưng Phi Thanh Vân lộ đoạn trao đổi mượn tiền Á hậu Trịnh Kim Chi - Ảnh 3
Phi Thanh Vân và Á hậu Trịnh Kim Chi khá thân thiết ngoài đời - Ảnh: FBNV

Clip Phi Thanh Vân khoe vòng 1 "bốc lửa" khi livestream nói về kẻ thứ 3

Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu

Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu

Không chỉ cố tình buông hờ khăn tắm, Phi Thanh Vân nhiều lần lấy tay kéo dây áo để lộ vòng 1 ngồn ngộn khiến nhiều người nóng mặt.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Nữ hoàng dao kéo mặt mộc Phi Thanh Vân Á hậu Trịnh Kim Chi

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