Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu

Không chỉ cố tình buông hờ khăn tắm, Phi Thanh Vân nhiều lần lấy tay kéo dây áo để lộ vòng 1 ngồn ngộn khiến nhiều người nóng mặt.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Phi Thanh Vân thoải mái trò chuyện với khán giả khi ngồi chờ chụp ảnh bên bể bơi. "Nữ hoàng dao kéo" xuất hiện với diện mạo xuề xòa, chỉ mặc chiếc áo ngủ màu cam và quấn khăn tắm bên ngoài để che đi những điểm nhạy cảm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Phi Thanh Vân không cố tình để khăn tắm nhiều lần bị tuột khỏi cơ thể.

Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1982 còn nhờ nhân viên make up kéo chiếc áo ngủ trễ xuống để khoe trọn vòng 1 "khủng" sau nhiều lần phẫu thuật. Trong lúc trò chuyện, thi thoảng cô lại kéo hai dây áo xuống thấp và dùng tay đỡ ngực như đang khiêu khích ai đó. Xung quanh Phi Thanh Vân lúc này có rất nhiều người như chuyên gia make, thợ chụp ảnh, người làm ánh sáng... Tuy nhiên, sự có mặt của các thanh niên trai tráng không hề ảnh hưởng đến thú vui hở bạo của "Nữ hoàng dao kéo". Cô liên tục có những hành động nhạy cảm ở vòng 1 khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt vì ngượng.

Phi Thanh Vân cố tình để tuột dây áo và khăn tắm nhiều lần trước ống kính - Ảnh: Cắt từ clip

Phi Thanh Vân liên tục để lộ những khoảng hở da thịt cực nhạy cảm - Ảnh: Cắt từ clip

Phi Thanh Vân vô tư ngã ngớn trước mặt nhiều trai lạ - Ảnh: Cắt từ clip

Clip hậu trường chụp ảnh của Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân thu nhập tiền tỷ, triết lý: "Ăn thật thì rẻ, ăn chơi mới đắt" Chia sẻ hình ảnh bữa cơm thường ngày giản dị, Phi Thanh Vân cho rằng, làm của cải vật chất nhiều nhưng thực chất ăn có được bao nhiêu.

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