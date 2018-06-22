Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu

Hậu trường 22/06/2018 11:02

Không chỉ cố tình buông hờ khăn tắm, Phi Thanh Vân nhiều lần lấy tay kéo dây áo để lộ vòng 1 ngồn ngộn khiến nhiều người nóng mặt.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Phi Thanh Vân thoải mái trò chuyện với khán giả khi ngồi chờ chụp ảnh bên bể bơi. "Nữ hoàng dao kéo" xuất hiện với diện mạo xuề xòa, chỉ mặc chiếc áo ngủ màu cam và quấn khăn tắm bên ngoài để che đi những điểm nhạy cảm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Phi Thanh Vân không cố tình để khăn tắm nhiều lần bị tuột khỏi cơ thể.

Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1982 còn nhờ nhân viên make up kéo chiếc áo ngủ trễ xuống để khoe trọn vòng 1 "khủng" sau nhiều lần phẫu thuật. Trong lúc trò chuyện, thi thoảng cô lại kéo hai dây áo xuống thấp và dùng tay đỡ ngực như đang khiêu khích ai đó. Xung quanh Phi Thanh Vân lúc này có rất nhiều người như chuyên gia make, thợ chụp ảnh, người làm ánh sáng... Tuy nhiên, sự có mặt của các thanh niên trai tráng không hề ảnh hưởng đến thú vui hở bạo của "Nữ hoàng dao kéo". Cô liên tục có những hành động nhạy cảm ở vòng 1 khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt vì ngượng.

Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu - Ảnh 1
Phi Thanh Vân cố tình để tuột dây áo và khăn tắm nhiều lần trước ống kính - Ảnh: Cắt từ clip
Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu - Ảnh 2
Phi Thanh Vân liên tục để lộ những khoảng hở da thịt cực nhạy cảm - Ảnh: Cắt từ clip
Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu - Ảnh 3
Phi Thanh Vân vô tư ngã ngớn trước mặt nhiều trai lạ - Ảnh: Cắt từ clip

Clip hậu trường chụp ảnh của Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân thu nhập tiền tỷ, triết lý: "Ăn thật thì rẻ, ăn chơi mới đắt"

Phi Thanh Vân thu nhập tiền tỷ, triết lý: "Ăn thật thì rẻ, ăn chơi mới đắt"

Chia sẻ hình ảnh bữa cơm thường ngày giản dị, Phi Thanh Vân cho rằng, làm của cải vật chất nhiều nhưng thực chất ăn có được bao nhiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân Nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân lộ hàng clip Phi Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42