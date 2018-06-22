Choáng vì Phi Thanh Vân liên tục đẩy ngực trước mặt nhiều trai lạ, cố tình để tuột khăn tắm phơi bày thân thể phì nhiêu

Không chỉ cố tình buông hờ khăn tắm, Phi Thanh Vân nhiều lần lấy tay kéo dây áo để lộ vòng 1 ngồn ngộn khiến nhiều người nóng mặt.
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Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Phi Thanh Vân thoải mái trò chuyện với khán giả khi ngồi chờ chụp ảnh bên bể bơi. "Nữ hoàng dao kéo" xuất hiện với diện mạo xuề xòa, chỉ mặc chiếc áo ngủ màu cam và quấn khăn tắm bên ngoài để che đi những điểm nhạy cảm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Phi Thanh Vân không cố tình để khăn tắm nhiều lần bị tuột khỏi cơ thể.
Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1982 còn nhờ nhân viên make up kéo chiếc áo ngủ trễ xuống để khoe trọn vòng 1 "khủng" sau nhiều lần phẫu thuật. Trong lúc trò chuyện, thi thoảng cô lại kéo hai dây áo xuống thấp và dùng tay đỡ ngực như đang khiêu khích ai đó. Xung quanh Phi Thanh Vân lúc này có rất nhiều người như chuyên gia make, thợ chụp ảnh, người làm ánh sáng... Tuy nhiên, sự có mặt của các thanh niên trai tráng không hề ảnh hưởng đến thú vui hở bạo của "Nữ hoàng dao kéo". Cô liên tục có những hành động nhạy cảm ở vòng 1 khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt vì ngượng.
Clip hậu trường chụp ảnh của Phi Thanh Vân