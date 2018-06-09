Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm'

Hậu trường 09/06/2018 16:56

Phi Thanh Vân cảm thấy may mắn khi vượt qua gần 20 lần phẫu thuật để có được vẻ đẹp, sức khỏe như ngày hôm nay. Tuy nhiên, cô khẳng định vẫn phải tập luyện nhiều để giữ gìn thân hình "đồng hồ cát".

Tham gia showbiz đã nhiều năm nhưng Phi Thanh Vân vẫn luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Người đẹp sinh năm 1982 ít khi hoạt động nghệ thuật nhưng lại thường xuyên gây tranh cãi bởi những scandal vây quanh chuyện đời tư.

Không chỉ gây ồn ào với những cuộc hôn nhân chóng vánh, “Nữ hoàng dao kéo” còn gây sốc  khi sẵn sàng đầu tư tiền tỷ để “đập đi xây lại” toàn bộ thân hình. Mới đây, Phi Thanh Vân đã chia sẻ clip trải lòng về những lần suýt chết khi đặt sự sống vào tay bác sĩ. Cô gây choáng khi tiết lộ bản thân trải qua gần 20 lần phẫu thuật và cảm thấy may mắn vì còn sống đến ngày hôm nay. 

Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm' - Ảnh 1
Phi Thanh Vân tự tin với số đô ba vòng hiện tại - Ảnh: Cắt từ clip

 "Nếu xét về giải phẫu thẩm mỹ thì khoảng 15 lần trong 16 năm, con số nghe thật kinh hoàng. Chắc mọi người ngồi ở đây đều nghĩ 'Trời ơi! tại sao cô ấy lại có thể hành xác mình như vậy'. Nhưng các bạn biết không? Mỗi người đều có một thiên mệnh, và có lẽ thiên mệnh của Vân là như vậy, không thay đổi được.

Và đó là chưa kể đến 1 lần phẫu thuật bắt con (hay người ta còn gọi là sinh mổ ấy), và thêm một vài lần Vân phẫu thuật vì sẩy thai. Đây là chuyện khá buồn, Vân không muốn nhắc tới. Nhưng để cộng lại tất cả các lần như vậy thì cũng khoảng 19, 20 lần. Nếu hỏi Vân thời gian quay lại Vân có chọn như vậy không? Chắc chắn là không rồi. Mỗi lần nghĩ lại, Vân cảm thấy may mắn vì mình đã không chết", Phi Thanh Vân trải lòng. 

Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm' - Ảnh 2
'Nữ hoàng dao kéo' cảm thấy may mắn vì không chết sau 20 lần phẫu thuật - Ảnh: Cắt từ clip

Nói về thân hình đồng hồ cát hiện tại, Phi Thanh Vân cho biết chúng lên xuống thất thường tùy theo lịch trình sinh hoạt của cô. Tuy nhiên, "Nữ hoàng dao kéo" vẫn cố gắng dành thời gian rảnh rỗi tập luyện để giữ gìn phong độ.

"Số đo vòng ba hiện tại của Vân khoảng 93 hoặc 94, bởi vì trong thời gian gần đây Vân thường hay đi bơi và tập thể dục rất nhiều. Khi bơi lội và tập thể dục như vậy thì số đo cơ sẽ thay đổi. Vòng eo của Vân khoảng mức 60, và khi chúng ta bơi lội, tập thể dục thì nó có thể gom nhỏ lại.

Tuy nhiên, trong những ngày Vân đi ăn uống nhiều, hay nói đúng hơn là đi tiếp khách, ăn uống nhiều thứ hơn thì nó có thể tăng 2 hoặc 3cm. Nhưng mà Vân đang cố gắng để giảm thêm 2kg nữa", Phi Thanh Vân nói.

Clip Phi Thanh Vân chia sẻ về phẫu thuật thẩm mỹ

Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm' - Ảnh 3
Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm' - Ảnh 4
Phi Thanh Vân tích cực khoe dáng sau khi nâng cấp 3 vòng - Ảnh: Internet
Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm' - Ảnh 5
Trái ngược với các người đẹp khác, Phi Thanh Vân chưa bao giờ che giấu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng

Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng

Phi Thanh Vân tiếp tục khiến dân mạng lắc đầu với hình ảnh ngồi ngả ngớn, ôm ấp trai lạ vừa được chia sẻ trên trang cá nhân.

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