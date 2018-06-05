Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng

Hậu trường 05/06/2018 16:31

Phi Thanh Vân tiếp tục khiến dân mạng lắc đầu với hình ảnh ngồi ngả ngớn, ôm ấp trai lạ vừa được chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau khi gây sốt cộng đồng mạng với khoảnh khắc được diễn viên Minh Luân ôm eo chụp ảnh, "Nữ hoàng dao kéo" tiếp tục tung hình ảnh tình tứ bên trai lạ.

Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân e ấp bên người đàn ông lạ mặt - Ảnh: FBNV

Diện chiếc đầm tối màu ôm sát cơ thể, “Nữ hoàng dao kéo” khiến dân tình phát hoảng khi lộ vòng 2 ngấn mỡ cùng “siêu vòng 3” nhọn hoắc kém tự nhiên.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất trong hình ảnh này là cách nữ diễn viên Cô gái xấu xí dí sát mặt và vòng 1 vào cơ thể đối phương. Chưa dừng lại, tay của Phi Thanh Vân còn ôm một cách thân mật khi chụp hình với người đàn ông này.

Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng - Ảnh 2
Hình ảnh thân mật của Phi Thanh Vân khiến không ít người đồn đoán - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng - Ảnh 3
Cô nàng thoải mái sờ soạng phần bụng của trai lạ - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng - Ảnh 4
Trước đó, Phi Thanh Vân cũng khiến dư luận xôn xao khi tình tứ bên Minh Luân tại sự kiện - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng - Ảnh 5
Dù diện thiết kế tối màu nhưng chân dài này vẫn không che được khuyết điểm cơ thể hơi đẫy đà - Ảnh: FBNV

 

Sau khi tuyên bố về chuyện giường chiếu, Phi Thanh Vân cười ngả ngớn trong vòng tay Minh Luân

Sau khi tuyên bố về chuyện giường chiếu, Phi Thanh Vân cười ngả ngớn trong vòng tay Minh Luân

Dù không ăn mặc gợi cảm, sexy như thường ngày nhưng Phi Thanh Vân vẫn thu hút được sự chú ý bên diễn viên Minh Luân giữa chốn đông người.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân tình tứ bên trai lạ

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