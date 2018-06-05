Lộ ảnh Phi Thanh Vân ngồi vuốt ve, ôm ấp trai lạ, nhìn qua ai cũng sốc vì vòng 3 biến dạng

Phi Thanh Vân tiếp tục khiến dân mạng lắc đầu với hình ảnh ngồi ngả ngớn, ôm ấp trai lạ vừa được chia sẻ trên trang cá nhân.
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Sau khi gây sốt cộng đồng mạng với khoảnh khắc được diễn viên Minh Luân ôm eo chụp ảnh, "Nữ hoàng dao kéo" tiếp tục tung hình ảnh tình tứ bên trai lạ.
Diện chiếc đầm tối màu ôm sát cơ thể, “Nữ hoàng dao kéo” khiến dân tình phát hoảng khi lộ vòng 2 ngấn mỡ cùng “siêu vòng 3” nhọn hoắc kém tự nhiên.
Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất trong hình ảnh này là cách nữ diễn viên Cô gái xấu xí dí sát mặt và vòng 1 vào cơ thể đối phương. Chưa dừng lại, tay của Phi Thanh Vân còn ôm một cách thân mật khi chụp hình với người đàn ông này.