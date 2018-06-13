Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng

Sau khi đầu tư hơn nửa tỉ đồng để trùng tu nhan sắc, Phi Thanh Vân ngày càng chăm ăn mặc "thiếu vải" khoe body gợi cảm giữa đám đông. Đặc biệt, việc “dao kéo” thành công còn giúp chân dài này giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người ngạc nhiên khi thấy nữ diễn viên Cô gái xấu xí bất ngờ thay đổi phong cách thời trang từ sexy sang kín đáo. Né tránh những bộ cánh hở bạo, bà mẹ một con thường diện trang phục công sở tối màu hoặc áo dài nền nã.