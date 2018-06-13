Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng

Hậu trường 13/06/2018 16:40

Phi Thanh Vân rất tự tin với thân hình chuẩn của mình sau khi “dao kéo” nhưng nhìn vào loạt ảnh chân thật dưới đây công chúng không khỏi giật mình.

Sau khi đầu tư hơn nửa tỉ đồng để trùng tu nhan sắc, Phi Thanh Vân ngày càng chăm ăn mặc "thiếu vải" khoe body gợi cảm giữa đám đông. Đặc biệt, việc “dao kéo” thành công còn giúp chân dài này giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người ngạc nhiên khi thấy nữ diễn viên Cô gái xấu xí bất ngờ thay đổi phong cách thời trang từ sexy sang kín đáo. Né tránh những bộ cánh hở bạo, bà mẹ một con thường diện trang phục công sở tối màu hoặc áo dài nền nã.

Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân bất ngờ thay đổi sang phong cách thời trang kín đáo - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điều này cũng không giúp Phi Thanh Vân giấu được những khuyết điểm của cơ thể. Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, “Nữ hoàng dao kéo” lại bị soi về thân hình thiếu cân đối. Vòng 1 và vòng 3 khá lớn khiến đôi chân nhỏ bé của Phi Thanh Vân dường như không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, gây mất cân đối.

Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng - Ảnh 2
Diện trang phục khá kín đáo nhưng 'Nữ hoàng dao kéo' vẫn không thể che giấu vóc dáng thiếu cân đối của mình - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng - Ảnh 3
Đôi chân gầy nhom dường như không thể chống đỡ nổi thân hình hơi đồ sộ của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng - Ảnh 4
Trước đó, Phi Thanh Vân cũng gây sốc khi lộ vòng 3 'khủng' trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng - Ảnh 5
Một trong những hình ảnh khiến công chúng cho rằng thân hình của Phi Thanh Vân đã bị xuống cấp - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng - Ảnh 6
Vòng 3 biến dạng của Phi Thanh Vân sau 1 năm phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân gây sốc khi lộ thân hình 'trên to, dưới nhỏ' thiếu cân đối, nhìn phát hoảng - Ảnh 7
Nhiều người phát hoảng khi nhìn vào loạt ảnh này - Ảnh: Internet

Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm'

Nhắc lại 20 lần phẫu thuật không chết, Phi Thanh Vân tiết lộ sốc về 3 vòng: 'Ngày nào đi tiếp khách thì tăng 2 đến 3cm'

Phi Thanh Vân cảm thấy may mắn khi vượt qua gần 20 lần phẫu thuật để có được vẻ đẹp, sức khỏe như ngày hôm nay. Tuy nhiên, cô khẳng định vẫn phải tập luyện nhiều để giữ gìn thân hình "đồng hồ cát".

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Từ khóa:   Hoa hậu Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo

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