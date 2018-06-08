Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn diện đồ hở bạo khoe ngực khủng để chia sẻ về triết lý sống

Sau khi chia tay Bảo Duy, Phi Thanh Vân rất ít tham gia vào các hoạt động trong làng giải trí Việt. Thay vào đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc con trai.

Phi Thanh Vân bên con trai Tấn Đức - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, thời gian gần đây, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 còn có sở thích chia sẻ những kinh nghiệm, triết lý về tình yêu, hôn nhân và cách sống với cư dân mạng.