Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn diện đồ hở bạo khoe ngực khủng để chia sẻ về triết lý sống

Chia sẻ về cách sống và triết lý về cách nhìn người, "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân vẫn không quên khoe vòng 1 ngoại cỡ.
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Sau khi chia tay Bảo Duy, Phi Thanh Vân rất ít tham gia vào các hoạt động trong làng giải trí Việt. Thay vào đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc con trai.
Ngoài ra, thời gian gần đây, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 còn có sở thích chia sẻ những kinh nghiệm, triết lý về tình yêu, hôn nhân và cách sống với cư dân mạng.
Mới đây, cô nàng lại tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân về cách sống và cách nhìn người: “Chậm lại để ngẫm, vì nếu quyết định một việc gì nhanh quá ắt không tránh khỏi sai lầm. Nhìn người cần cân nhắc nhiều thứ: Những người quanh họ, những gì họ nói, thực hiện và việc họ đối nhân xử thế!...Tỉnh, tĩnh, ngẫm!".
Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn là việc cô nàng không quên khoe bộ ngực ngồn ngộn, vô cùng nóng bỏng của mình.