Phi Thanh Vân cười như 'địa chủ được mùa' khi trai đẹp ôm eo, hôn nóng bỏng

Hậu trường 14/06/2018 11:25

Phi Thanh Vân lại khiến dân mạng xôn xao với khoảnh khắc tình tứ, má kề má bên ca sĩ Quách Tuấn Du.

Phi Thanh Vân tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh tình tứ bên ca sĩ Quách Tuấn Du tại một sự kiện mới đây. Dù đây không phải là lần đầu tiên "Nữ hoàng dao kéo" có nhiều cử chỉ thân mật bên người khác giới, nhưng lần này cô vẫn khiến dân mạng tiếp tục thở dài ngao ngán.

Phi Thanh Vân cười như 'địa chủ được mùa' khi trai đẹp ôm eo, hôn nóng bỏng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân tình tứ bên ca sĩ Quách Tuấn Du - Ảnh: FBNV

Diện trang phục công sở kín đáo, Phi Thanh Vân vô tư để Quách Tuấn Du ôm eo, tựa má thậm chí là trao nụ hôn nồng cháy. Trước cử chỉ của đàn anh, bà mẹ một con tỏ ra vô cùng thích thú. Cô cười tít mắt và ôm đáp trả.

Phi Thanh Vân cười như 'địa chủ được mùa' khi trai đẹp ôm eo, hôn nóng bỏng - Ảnh 2
Cô nàng cười sảng khoái hết cỡ khi đứng cạnh ca sĩ đàn anh - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân cười như 'địa chủ được mùa' khi trai đẹp ôm eo, hôn nóng bỏng - Ảnh 3
Bà mẹ một con nở nụ cười ngọt ngào đón nhận nụ hôn nóng bỏng của ca sĩ Quách Tuấn Du. Dù vậy dư luận vẫn chú ý hơn vào vòng 3 nhọn hoắc bất thường của cô - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân cười như 'địa chủ được mùa' khi trai đẹp ôm eo, hôn nóng bỏng - Ảnh 4
Phi Thanh Vân cười như được mùa khi nam ca sĩ điển trai ôm eo tình cảm - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân cười như 'địa chủ được mùa' khi trai đẹp ôm eo, hôn nóng bỏng - Ảnh 5
Bên cạnh đó, cô còn hào hứng chụp ảnh cùng nhiều trai lạ khác - Ảnh: FBNV

 

Phi Thanh Vân thu nhập tiền tỷ, triết lý: "Ăn thật thì rẻ, ăn chơi mới đắt"

Phi Thanh Vân thu nhập tiền tỷ, triết lý: "Ăn thật thì rẻ, ăn chơi mới đắt"

Chia sẻ hình ảnh bữa cơm thường ngày giản dị, Phi Thanh Vân cho rằng, làm của cải vật chất nhiều nhưng thực chất ăn có được bao nhiêu.

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Từ khóa:   Hoa hậu Phi Thanh Vân ca sĩ Quách Tuấn Du

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