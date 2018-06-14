Phi Thanh Vân cười như 'địa chủ được mùa' khi trai đẹp ôm eo, hôn nóng bỏng

Phi Thanh Vân lại khiến dân mạng xôn xao với khoảnh khắc tình tứ, má kề má bên ca sĩ Quách Tuấn Du.
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Phi Thanh Vân tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh tình tứ bên ca sĩ Quách Tuấn Du tại một sự kiện mới đây. Dù đây không phải là lần đầu tiên "Nữ hoàng dao kéo" có nhiều cử chỉ thân mật bên người khác giới, nhưng lần này cô vẫn khiến dân mạng tiếp tục thở dài ngao ngán.
Diện trang phục công sở kín đáo, Phi Thanh Vân vô tư để Quách Tuấn Du ôm eo, tựa má thậm chí là trao nụ hôn nồng cháy. Trước cử chỉ của đàn anh, bà mẹ một con tỏ ra vô cùng thích thú. Cô cười tít mắt và ôm đáp trả.