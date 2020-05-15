Ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp của con gái nữ nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền ở tuổi 16

Hậu trường 15/05/2020 11:36

Hà Tiên - con gái nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền được khán giả nhận xét ngày càng xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ ở tuổi 16.

Gần 20 năm sang Mỹ định cư và vắng bóng trên sân khấu quê nhà nhưng những thông tin về cuộc sống của nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền vẫn được khán giả quan tâm.

Khoảng thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên con gái đầu Hà Tiên lên trang Facebook cá nhân. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp của cô bé ở tuổi 16 nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

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Ngọc Huyền và con gái Hà Tiên - Ảnh: FB

Hiện tại, con gái Ngọc Huyền đang theo học tại một trường trung học ở Mỹ. Hà Tiên có sở thích nghe nhạc Hàn Quốc, nấu ăn và làm đẹp. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ như nụ cười rạng rỡ cùng má lúm đồng tiền cực duyên, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng.

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Hà Tiên được nhận xét thừa hưởng toàn nét đẹp của mẹ - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, Hà Tiên đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Cô bé cũng rất yêu thích dòng nhạc dân ca do thừa hưởng truyền thống gia đình. Chính vì vậy, Ngọc Huyền cho cô bé đi học thanh nhạc và tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển tài năng.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết bản thân không ép buộc con gái phải theo con đường ca hát. Cô tôn trọng những sở thích và đam mê của Hà Tiên. Thời gian rảnh rỗi, Ngọc Huyền thường đưa con gái đi biểu diễn tại các sân khấu ở Mỹ hoặc chương trình từ thiện để con dạn dĩ, tự tin hơn.

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Cô thường xuyên đưa con đi biểu diễn cùng - Ảnh: Internet
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Dù đam mê nghệ thuật nhưng Hà Tiên chưa bao giờ chểnh mảng việc học - Ảnh: FB

Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, Hà Tiên còn khiến mẹ tự hào vì thành tích học tập xuất sắc. Nhiều khán giả hy vọng trong tương lai không xa, Ngọc Huyền có thể đưa con về nước để giao lưu và biểu diễn trước công chúng.

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