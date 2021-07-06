Nghi vấn bị giới showbiz tẩy chay, Duy Mạnh tung bình luận cực gắt ‘chơi xấu, dìm nhau mà là đồng nghiệp á?’

Thời gian vừa qua Duy Mạnh không chỉ gây chú ý liên quan đến Hoài Linh, Phi Nhung mà còn đưa ra nhiều bình luận về giới showbiz ‘thẳng hơn cả ruột ngựa’.
- NÓNG: Duy Mạnh ‘bóc trần’ nhóm chat Nghệ sĩ Việt, ‘réo’ tên Phi Nhung, Hoài Linh ‘lấp liếm’ chuyện từ thiện
- Duy Mạnh ‘thụt vòi’, hạ màn chiêu ‘đạp đồng nghiệp để đi lên’ hay sợ hãi quyền lực ngầm của Phi Nhung?
Duy Mạnh xưa nay được biết đến với tính cách thẳng thắn và vô cùng rạch ròi trong mọi chuyện. Anh luôn lên tiếng về một vấn đề gì đó khi cảm thấy không vừa lòng. Sau vụ từ thiện của Hoài Linh, scandal của Phi Nhung, giọng ca Kiếp đỏ đen từng hé lộ về chuyện giới showbiz có nhiều người nợ nần, mang danh từ thiện để tẩy trắng vết ố trước đó. Thậm chí anh còn tố Phi Nhung xúi anh chửi bà Phương Hằng khiến khán giả vô cùng xôn xao.
Sau đó khi nhóm chat Nghệ sĩ Việt được phanh phui, anh cũng lên tiếng cho rằng mình được mời nhưng không tham gia. Duy Mạnh còn khiêm tốn nhận mình là thợ hát chứ không phải ca sĩ. Chính việc này càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp trong showbiz hiện tại.
Khi được cư dân mạng hỏi khéo: "Nghe nói chú bị showbiz với bạn bè tẩy chay à? Đen thế, ai bảo không ủng hộ chúng **, tự nhiên bây giờ chơi một mình". Nam ca sĩ không ngần ngại trả lời cực gắt: "Đồng nghiệp cái *** ý, cùng nghề mà toàn tìm cách dìm nhau, chơi xấu nhau. Đó là đồng nghiệp hả?".
Hiện tại đoạn bình luận giữa anh và tài khoản trên vẫn gây nhiều chú ý từ khán giả. Nhiều fan của Duy Mạnh cho rằng anh nên im lặng trước những lời cà khịa này vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình, đôi co qua lại chỉ tổn phí thêm thời gian.