Nghi vấn bị giới showbiz tẩy chay, Duy Mạnh tung bình luận cực gắt ‘chơi xấu, dìm nhau mà là đồng nghiệp á?’

Duy Mạnh xưa nay được biết đến với tính cách thẳng thắn và vô cùng rạch ròi trong mọi chuyện. Anh luôn lên tiếng về một vấn đề gì đó khi cảm thấy không vừa lòng. Sau vụ từ thiện của Hoài Linh, scandal của Phi Nhung, giọng ca Kiếp đỏ đen từng hé lộ về chuyện giới showbiz có nhiều người nợ nần, mang danh từ thiện để tẩy trắng vết ố trước đó. Thậm chí anh còn tố Phi Nhung xúi anh chửi bà Phương Hằng khiến khán giả vô cùng xôn xao.

Duy Mạnh là nam ca sĩ có tính cách rất thẳng thắng trong giới showbiz - Ảnh: Internet

Thời điểm Hoài Linh - Phi Nhung không may xảy ra scandal, Duy Mạnh cũng đã đưa ra thông tin trên trang cá nhân về sự việc này - Ảnh: Internet

Sau đó khi nhóm chat Nghệ sĩ Việt được phanh phui, anh cũng lên tiếng cho rằng mình được mời nhưng không tham gia. Duy Mạnh còn khiêm tốn nhận mình là thợ hát chứ không phải ca sĩ. Chính việc này càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp trong showbiz hiện tại.