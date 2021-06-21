Duy Mạnh ‘lật mặt’ vở kịch từ thiện tẩy trắng scandal 'như cơm bữa' của giới Vbiz khiến người người 'chột dạ'

Nam ca sĩ Duy Mạnh cho rằng nhiều nhân vật trong giới nghệ sĩ dùng chiêu từ thiện để đánh lạc hướng khán giả nhằm tẩy trắng hình ảnh.

Ca sĩ Kiếp đỏ đen đã có bài đăng gây xôn xao cõi mạng trên trang cá nhân. Cụ thể Duy mạnh bóc trần chiêu trò dùng việc từ thiện để bẻ lái dư luận. Theo nam ca sĩ, khi nhân vật nào trong giới vướng scandal sẽ nhanh chóng bung tiền ra làm từ thiện để làm dịu dư luận và tẩy trắng hình ảnh. Duy Mạnh bóng gió giới nghệ sĩ hay dùng việc từ thiện để tẩy trắng hình ảnh trước công chúng - Ảnh: Internet Nói về vấn đề trên Duy Mạnh thẳng thắng viết: “Ví dụ một nghệ sĩ nào đó vướng vào scandal và bị khán giả tẩy chay hoặc ném đá, thế là y rằng 1 - 2 ngày sau, anh hát, chị hát lại bỏ ra 1 - 2 trăm củ để đi làm từ thiện. Rồi đăng những hình ảnh khổ sở, đi phát quà cho người nghèo để đánh lạc hướng dư luận. Thế là lúc đó khán giả lại không ném đá nữa, mà ngày mai quay ngoắt 180 độ chuyển sang ca ngợi các anh hát, chị hát hết mình. Rồi đưa lên tận mây xanh bằng những lời lẽ như rót mật vào tai, mặc dù hôm trước ném đá không thương tiếc Bánh tráng, lật mặt nhanh 180 độ. Cộng đồng mạng trở mặt cũng nhanh lắm đó nha".

Bài đăng gây chú ý của Duy Mạnh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài đăng lên sóng, cõi mạng đã được dịp săm soi bàn tán. Đánh chú ý trong đó có một tài khoản cho biết Duy Mạnh làm vậy chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Tài khoản này tỏ thái độ gay gắt: “Cùng là ca sĩ sao anh lại nói vậy? Kiếp Đỏ Đen làm em mất thần tượng. Dù anh có bỏ nghề đi chăng nữa thì cũng không nên vạch áo cho người khác xem lưng như vậy". Anh thẳng thắn đáp trả cư dân mạng khi bị phản ứng - Ảnh: Chụp màn hình Đáp lại câu nhận xét của cư dân mạng, Duy Mạnh viết: “Tao ** phải nghệ sĩ. Tao là thợ hát".

Cách đây không lâu, Duy Mạnh cũng từng chia sẻ về việc nhiều nghệ sĩ ỉm tiền từ thiện để trục lợi cá nhân và trả số nợ do cờ bạc gây ra. Theo nam ca sĩ thì khi muốn làm từ thiện người dân nên chuyển đến các tổ chức uy tín thay vì chuyển cho nghệ sĩ có lẽ sẽ an tâm hơn. Duy Mạnh khá thẳng thắn khi lên án nhiều mặt trái của giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet "Tớ nói thật luôn, trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ. Vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ cờ bạc dễ dàng nhất.Mà hầu hết tiền quyên góp từ thiện là tiền của người nghèo, vì người nghèo họ dễ tin yêu nghệ sĩ. Nên mỗi người gửi 100k, 200k, 1 triệu, 2 triệu... Họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện giùm. Họ cảm thấy hãnh diện và vui. Chính vì điều đó nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa dối. Chứ những doanh nghiệp giàu có, họ bỏ ra cả trăm tỷ, ngàn tỷ để làm từ thiện. Họ không bao giờ gửi vào tài khoản cho bất cứ cá nhân nào, mà họ sẽ gửi đến những quỹ của những tổ chức, ví dụ như quỹ Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt Trận Tổ Quốc. Vì những quỹ đó được sự quản lý của nhà nước và chính phủ. Bất cứ người nào làm sai hoặc ăn chặn tiền từ thiện sẽ đều bị xử lý trước pháp luật. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì chả có ông Tổ nghiệp nào mà cứu giúp được. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ Sân khấu quật, mà còn bị cả ông tổ Kiếp Đỏ Đen quật nữa cơ". Duy Mạnh cho biết thêm.

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