Duy Mạnh ‘lật mặt’ vở kịch từ thiện tẩy trắng scandal 'như cơm bữa' của giới Vbiz khiến người người 'chột dạ'

Hậu trường 21/06/2021 07:17

Nam ca sĩ Duy Mạnh cho rằng nhiều nhân vật trong giới nghệ sĩ dùng chiêu từ thiện để đánh lạc hướng khán giả nhằm tẩy trắng hình ảnh.

Ca sĩ Kiếp đỏ đen đã có bài đăng gây xôn xao cõi mạng trên trang cá nhân. Cụ thể Duy mạnh bóc trần chiêu trò dùng việc từ thiện để bẻ lái dư luận. Theo nam ca sĩ, khi nhân vật nào trong giới vướng scandal sẽ nhanh chóng bung tiền ra làm từ thiện để làm dịu dư luận và tẩy trắng hình ảnh.

duy manh 1
Duy Mạnh bóng gió giới nghệ sĩ hay dùng việc từ thiện để tẩy trắng hình ảnh trước công chúng - Ảnh: Internet

Nói về vấn đề trên Duy Mạnh thẳng thắng viết: “Ví dụ một nghệ sĩ nào đó vướng vào scandal và bị khán giả tẩy chay hoặc ném đá, thế là y rằng 1 - 2 ngày sau, anh hát, chị hát lại bỏ ra 1 - 2 trăm củ để đi làm từ thiện. Rồi đăng những hình ảnh khổ sở, đi phát quà cho người nghèo để đánh lạc hướng dư luận. Thế là lúc đó khán giả lại không ném đá nữa, mà ngày mai quay ngoắt 180 độ chuyển sang ca ngợi các anh hát, chị hát hết mình. Rồi đưa lên tận mây xanh bằng những lời lẽ như rót mật vào tai, mặc dù hôm trước ném đá không thương tiếc Bánh tráng, lật mặt nhanh 180 độ. Cộng đồng mạng trở mặt cũng nhanh lắm đó nha".

duy manh 2
Bài đăng gây chú ý của Duy Mạnh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng lên sóng, cõi mạng đã được dịp săm soi bàn tán. Đánh chú ý trong đó có một tài khoản cho biết Duy Mạnh làm vậy chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Tài khoản này tỏ thái độ gay gắt: “Cùng là ca sĩ sao anh lại nói vậy? Kiếp Đỏ Đen làm em mất thần tượng. Dù anh có bỏ nghề đi chăng nữa thì cũng không nên vạch áo cho người khác xem lưng như vậy".

duy manh 3
Anh thẳng thắn đáp trả cư dân mạng khi bị phản ứng - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp lại câu nhận xét của cư dân mạng, Duy Mạnh viết: “Tao ** phải nghệ sĩ. Tao là thợ hát".

Cách đây không lâu, Duy Mạnh cũng từng chia sẻ về việc nhiều nghệ sĩ ỉm tiền từ thiện để trục lợi cá nhân và trả số nợ do cờ bạc gây ra.

Theo nam ca sĩ thì khi muốn làm từ thiện người dân nên chuyển đến các tổ chức uy tín thay vì chuyển cho nghệ sĩ có lẽ sẽ an tâm hơn.

duy manh 4
Duy Mạnh khá thẳng thắn khi lên án nhiều mặt trái của giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

"Tớ nói thật luôn, trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ. Vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ cờ bạc dễ dàng nhất.Mà hầu hết tiền quyên góp từ thiện là tiền của người nghèo, vì người nghèo họ dễ tin yêu nghệ sĩ. Nên mỗi người gửi 100k, 200k, 1 triệu, 2 triệu... Họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện giùm. Họ cảm thấy hãnh diện và vui. Chính vì điều đó nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa dối. Chứ những doanh nghiệp giàu có, họ bỏ ra cả trăm tỷ, ngàn tỷ để làm từ thiện. Họ không bao giờ gửi vào tài khoản cho bất cứ cá nhân nào, mà họ sẽ gửi đến những quỹ của những tổ chức, ví dụ như quỹ Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt Trận Tổ Quốc. Vì những quỹ đó được sự quản lý của nhà nước và chính phủ. Bất cứ người nào làm sai hoặc ăn chặn tiền từ thiện sẽ đều bị xử lý trước pháp luật. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì chả có ông Tổ nghiệp nào mà cứu giúp được. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ Sân khấu quật, mà còn bị cả ông tổ Kiếp Đỏ Đen quật nữa cơ". Duy Mạnh cho biết thêm.

NÓNG: Duy Mạnh ‘bóc trần’ nhóm chat Nghệ sĩ Việt, ‘réo’ tên Phi Nhung, Hoài Linh ‘lấp liếm’ chuyện từ thiện

NÓNG: Duy Mạnh ‘bóc trần’ nhóm chat Nghệ sĩ Việt, ‘réo’ tên Phi Nhung, Hoài Linh ‘lấp liếm’ chuyện từ thiện

Ca sĩ Duy Mạnh đã có những chia sẻ đáng chú ý về những chuyện ồn ào trong giới showbiz thời gian vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Hoài Linh Thủy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36