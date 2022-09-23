Nghẹn ngào với lời tâm sự của con trai MC Thảo Vân, câu nói của chàng trai 17 tuổi khiến nhiều người suy ngẫm

Hậu trường 23/09/2022 09:59

Câu chuyện đời thường mà MC Thảo Vân chia sẻ trên trang cá nhân về con trai khiến nhiều người nghẹn ngào, cảm động.

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân vừa chia sẻ những dòng tin nhắn giữa mình và con trai gây chú ý. Cụ thể, nữ MC tâm sự:

“Hôm ấy vì giận vài con cá linh tinh, đi làm về lại đang quá mệt, nên mình mang thằng con ra chém! Cứ thế ngồi trách móc con là chưa đủ quan tâm, chưa đủ tình cảm, chưa đủ để ý đến gia đình…

Nghẹn ngào với lời tâm sự của con trai MC Thảo Vân, câu nói của chàng trai 17 tuổi khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 1
MC Thảo Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cùng con trai lên mạng xã hội. 

Thằng con mặt rất ngơ ngác, có phần khổ sở, sau khi trao đổi một hồi con bảo:

-  Mẹ ơi, thế mẹ căn cứ vào đâu, hay mẹ đang so với con nhà ai thì mẹ cho con biết, để con xem con phải làm gì nữa. Còn bình thường với bọn con trai chúng con chắc không có nhiều thằng nhớ và thương mẹ nên nhắn tin hỏi thăm khi mẹ đi làm đâu, mẹ cứ hỏi các cô xem. Con không biết con còn phải làm gì nữa thì mẹ mới thấy đủ.

Nghẹn ngào với lời tâm sự của con trai MC Thảo Vân, câu nói của chàng trai 17 tuổi khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 2
Con trai MC Thảo Vân khiến người hâm mộ xúc động khi không ngại dành cho mẹ những lời quan tâm yêu thương, điều mà ít ai nói ra được với mẹ của mình.

 - Mẹ không so với ai đâu, chỉ là xuất phát từ mong muốn của mẹ thôi, mẹ chỉ mong con biết để ý hơn tới mọi người thôi.

- Nếu thế mẹ cũng phải đặt vào vị trí của con để hiểu cho con chứ. Con trai không thể hiện ra đâu mẹ ạ, nhưng thật sự với con như thế là nhiều rồi. Bà mẹ nghe đến đấy thì im lặng và sau đó tìm cách xoa dịu câu chuyện và thống nhất vài điều với con trai”.

Nghẹn ngào với lời tâm sự của con trai MC Thảo Vân, câu nói của chàng trai 17 tuổi khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 3
Tít giờ đây đã ra dáng là cậu thanh niên chững chạc và giàu lòng yêu thương.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Công Lý, MC Thảo Vân hiện tại đang làm mẹ đơn thân, có cuộc sống hạnh phúc cùng với con trai. Với cô, cậu bé chính là niềm tự hào, động lực sống. Nhận xét về con trai, nữ MC cho rằng, Gia Bảo là người sống tình cảm, hiểu chuyện và luôn biết yêu thương bố mẹ.

Nghẹn ngào với lời tâm sự của con trai MC Thảo Vân, câu nói của chàng trai 17 tuổi khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 4
Sau khi ly hôn với nghệ sĩ Công Lý, Thảo Vân làm mẹ đơn thân nuôi con trai khôn lớn.

Về phía Công Lý – Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ văn minh tốt đẹp để cùng chăm lo cho con trai. MC Thảo Vân cũng thiết thiết với vợ sau của cựu Bắc Đẩu trong Gặp nhau cuối năm.

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