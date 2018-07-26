Nhiều sao Việt gửi lời động viên nhạc sĩ Hoàng Bách trước thông tin bố anh qua đời vào ngày 25/7 vừa qua.

Sáng 26/7, nhạc sĩ Hoàng Bách bất ngờ đăng tải bản cáo phó của bố ruột cùng dòng thông báo "Bố tôi đã ra đi". Theo thông tin được chia sẻ, bố của Hoàng Bách (nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Hải) qua đời vào hồi 20 giờ 30 ngày 25/7/2018, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ nhập quan được tổ chức vào 10 giờ ngày 26/7/2018. Lễ động quan tổ chức vào lúc 11 giờ ngày 28/7/2018, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa.

Biết được thông tin trên, rất nhiều sao Việt như diễn viên Việt Anh, húy Hạnh, Huy Tuấn, Dương Triệu Vũ, Uyên Linh, Quốc Thiên, Pha Lê... đã gửi lời chia buồn đến nhạc sĩ Hoàng Bách và gia đình. Được biết, bố Hoàng Bách là một nghệ sĩ có tiếng và từng để lại rất nhiều tác phẩm ý nghĩa cho đời. Ông cũng từng góp mặt trong một số MV ca nhạc, xuất hiện cùng vợ và gia đình nhỏ của Hoàng Bách.

Bố Hoàng Bách từng xuất hiện trong một MV ca nhạc của con trai - Ảnh: Internet

Hoàng Bách đau buồn vì bố đột ngột qua đời - Ảnh: Internet

Cáo phó của bố Hoàng Bách do nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn cùng ca sĩ Hoàng Bách - Ảnh: FBNV

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