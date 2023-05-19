Nghệ sĩ Hoàng Sơn thừa nhận bị rất nhiều người ghét, cuộc sống ở tuổi U60 ra sao?

Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Sơn đã có dịp chia sẻ thẳng thắn khi được gọi là ''danh hài''. Qua đó nghệ sĩ cũng thừa nhận bản thân bị rất nhiều người ghét khiến người hâm mộ tò mò về lý do.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn được biết đến với vai trò diễn viên, đạo diễn, tên tuổi của ông bắt đầu vang danh trong những năm thập niên 90. Nam nghệ sĩ được công chúng ái mộ qua những vai diễn trong các tác phẩm như Lấy chồng ngoại quốc, Tỷ phú, Xích Lô, Vì sao tôi điên, Ai ngu hơn ai, Tiếp thị thời nay,... Nam diễn viên cũng không ngại tham gia diễn xuất các vai dù lớn hay nhỏ, từ sân khấu, truyền hình đến web-drama nhưng ông rất hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện. Hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Sơn lúc còn trẻ mới vào nghề Nghệ sĩ Hoàng Sơn hiện tại đã U60 nhưng vẫn rất phong độ Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Sơn đã có dịp chia sẻ lý do bản thân không tham gia đóng phim, diễn kịch trong suốt nhiều năm liền khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân bị một vài người trong ngành không ưa và không thích nên cứ hễ phim nào có Hoàng Sơn thì tên của ông liền bị gạt ra.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiết lộ chuyện bị nhiều người trong giới ghét vì quá thẳng tính, không thích nịnh nọt ai Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn giữ thái độ bàng quan trước những gì diễn ra, ông luôn tâm niệm rằng ''trời hại mới chết, chứ người hại không bao giờ chết'' và cho rằng cứ sống phải với lương tâm ắt có ngày may mắn và bình an sẽ đến. Vì thế, nam nghệ sĩ không hề oán trách mà vẫn sống thoải mái, ung dung tự tại. Hoàng Sơn được khán giả yêu mến bởi tính tình thắng thắn, chất phác Làm nghề đã gần 40 năm nhưng đến nay Hoàng Sơn vẫn chưa có danh hiệu nào cho riêng mình. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng không cảm thấy chạnh lòng mà trái lại thấy vui vì không quá lo nghĩ đến chuyện lợi danh. Nhiều đồng nghiệp, khán giả cũng quý mến, gọi anh là “danh hài”. Thế nhưng anh từ chối vì quan niệm danh xưng này quá lớn lao.

Hoàng Sơn gắn bó gần 40 năm với nghệ thuật qua nhiều vai trò đạo diễn, diễn viên hài, kịch, điện ảnh, truyền hình... Trước đó, vào năm 2022, Hoàng Sơn cho biết, bản thân mắc một khối u sau khi đi khám tổng quát. Thời điểm đó khá nguy kịch vì nếu không mổ sớm sẽ biến di căn thành ung thư khó thể nào trị khỏi. Lúc đó, ông sống trong lo lắng vì bệnh tình có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Sau khi quay trở lại bệnh viện và xét nghiệm sinh thiết gần đây, sức khỏe Hoàng Sơn hiện đã phục hồi, thoát nguy cơ ung thư. Năm 2022 Hoàng Sơn gặp cơn bạo bệnh nhưng may mắn đã hồi phục hoàn toàn Khi nói về cuộc hôn nhân với người vợ tào khang của mình, ánh mắt nam nghệ sĩ ánh lên vẻ tự hào. Bà xã Hoàng Sơn tên Diệp Thanh – vốn là một người mẫu có tiếng trong showbiz. Ban đầu, cả hai xem nhau như những người bạn nhưng chính bởi duyên nợ kéo họ lại gần bên nhau. Nghệ sĩ Hoàng Sơn và người vợ tào khang là Diệp Thanh, cả hai có hơn 27 năm chung sống Cả hai vợ chồng nam nghệ sĩ đã có cho nhau 2 trai và 1 gái. Con trai lớn là Hoàng Hải hiện nối nghiệp bố theo đuổi nghệ thuật với vai trò đạo diễn. Con gái thứ hai của anh hiện đang du học ở nước ngoài. Hoàng Sơn cùng bà xã cũng đón con trai út chào đời cách đây 7 năm. Có thể nói, U60 Hoàng Sơn có tất cả trong tay từ sự nghiệp đến gia đình và tình yêu thương của khán giả dành cho mình chưa bao giờ nguôi ngoai. Nghệ sĩ Hoàng Sơn và con trai cả là đạo diễn Hoàng Hải Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Hoàng Sơn

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