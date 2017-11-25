Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển

Hậu trường 25/11/2017 11:24

Trong không gian lãng mạn trên bãi biển Đà Nẵng, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ âu yếm trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. "Người đẹp chuyển giới" được khen xinh như công chúa khi sánh vai bên người mình yêu.

Sau 1 tuần hé lộ clip hậu trường, Lâm Khánh Chi khiến các fan đứng ngồi không yên khi chia sẻ bộ ảnh cưới đẹp như mơ được chụp trên bãn biển Đà Nẵng. Trong bộ váy trắng thướt tha, người đẹp khoe khéo đôi chân dài miên man cùng vòng 1 bốc lửa bên ông xã điển trai. Chồng Lâm Khánh Chi tên là Trần Phi Hùng, con trai độc nhất trong một gia đình ít con. 

Dù giọng ca Em chỉ là một cô gái từng có quá khứ là đàn ông nhưng cặp đôi không bị gia đình hai bên phản đối chuyện kết hôn. Thậm chí, song thân của Phi Hùng còn yêu thương con dâu như con đẻ khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Dự kiến, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 12 tới.

Cùng ngắm bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ:

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi nữ tính trong bộ váy cưới cách tân - Ảnh: Internet

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 2
Cặp đôi âu yếm trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào - Ảnh: Internet

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 3

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 4
Cặp đôi đang rất nôn nóng chờ ngày lên xe hoa vào đầu tháng 12 tới - Ảnh: Internet

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 5
"Mỹ nhân chuyển giới" khoe khéo vòng 1 bốc lửa bên chồng - Ảnh: Internet

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 6

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 7
Sau nhiều truân chuyên trong tình yêu, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của đời mình - Ảnh: Internet

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 8
Chồng Khánh Chi kém vợ 8 tuổi nhưng luôn tỏ ra là một người đàn ông bản lĩnh, chiều chuộng cô hết lòng - Ảnh: Internet

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 9

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 10

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 11
Những khoảnh khắc lãng mạn khiến nhiều người muốn "rụng tim" - Ảnh: Internet

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển - Ảnh 12
Ai cũng mong "người đẹp chuyển giới" và chồng trẻ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Dù sắp đám cưới nhưng Lâm Khánh Chi không bao giờ quên được câu nói này của bố mẹ chồng ngày về ra mắt

Dù sắp đám cưới nhưng Lâm Khánh Chi không bao giờ quên được câu nói này của bố mẹ chồng ngày về ra mắt

Vì từng có quá khứ là con trai, Lâm Khánh Chi luôn lo sợ sẽ bị thân sinh người yêu phản đối. Trong lần đầu ra mắt để nói chuyện hôn nhân, cô không thể tin vào tai khi nghe được những lời nói này từ bố mẹ chồng.

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