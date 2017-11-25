Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển

Sau 1 tuần hé lộ clip hậu trường, Lâm Khánh Chi khiến các fan đứng ngồi không yên khi chia sẻ bộ ảnh cưới đẹp như mơ được chụp trên bãn biển Đà Nẵng. Trong bộ váy trắng thướt tha, người đẹp khoe khéo đôi chân dài miên man cùng vòng 1 bốc lửa bên ông xã điển trai. Chồng Lâm Khánh Chi tên là Trần Phi Hùng, con trai độc nhất trong một gia đình ít con.

Dù giọng ca Em chỉ là một cô gái từng có quá khứ là đàn ông nhưng cặp đôi không bị gia đình hai bên phản đối chuyện kết hôn. Thậm chí, song thân của Phi Hùng còn yêu thương con dâu như con đẻ khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Dự kiến, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 12 tới.