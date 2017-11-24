Dù sắp đám cưới nhưng Lâm Khánh Chi không bao giờ quên được câu nói này của bố mẹ chồng ngày về ra mắt

Sau nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, nam ca sĩ phong trần đã biến hóa thành công, trở thành một cô gái xinh đẹp với các đường cong gợi cảm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dù có nữ tính đến mấy thì Khánh Chi cũng từng là con trai, sẽ khó mà tìm được một nửa còn lại của mình.

Có số phận không giống người bình thường, Lâm Khánh Chi sinh ra với thân thể con trai nhưng lại mang tâm hồn của một cô gái. Khát khao được sống thật với giới tính của mình đã thôi thúc giọng ca Sầu thiên thu quyết tâm kiếm tiền để đi phẫu thuật.

Trải qua nhiều cuộc tình dang dở, cuối cùng số phận đã mỉm cười với "người đẹp chuyển giới" khi cho cô gặp được một người đàn ông bản lĩnh, sẵn sàng chấp nhận những rủi ro về đường con cái để xây đắp hạnh phúc.

Giờ đây, Lâm Khánh Chi đang nôn nóng chờ ngày lên xe hoa với người yêu kém 8 tuổi, Phi Hùng. Anh là con trai độc nhất trong một gia đình ít con nhưng may mắn được bố mẹ ủng hộ chuyện kết hôn theo ý muốn.

Dù bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới cận kề nhưng mới đây cặp đôi đã tham gia talkshow Yêu là cưới. Trong chương trình, nữ ca sĩ xúc động nhớ lại lần được Phi Hùng dắt về nhà để nói chuyện đám cưới với đấng sinh thành.

Theo Khánh Chi, khi đó cô rất hồi hộp vì nghĩ song thân bạn trai sẽ nổi giận và phản đối. Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của cặp đôi, bố mẹ Phi Hùng đã vui vẻ đón nhận con dâu và còn rất thông cảm cho số phận thăng trầm của nữ ca sĩ.

"Cha mẹ của anh Ken có nói một câu mà khiến tôi rớt nước mắt. Ba mẹ có một người con trai. Ba mẹ rất thương Ken và cũng rất thương con. Tại sao? Tại vì con sinh ra, con làm con gái đã phải đánh đổi quá lớn. Nếu người nhìn thực sự thấu hiểu thì con rất tội nghiệp.

Vì thế, không lẽ nào bố mẹ không đồng ý cho Ken cưới con. Quan trọng là hai đứa con yêu nhau hạnh phúc thôi. Còn vấn đề con không có con được, bố mẹ cứ nghĩ Ken lấy vợ là một người con gái không thể sinh con được bởi có rất nhiều người con gái bình thường khác cũng không sinh con được" - Lâm Khánh chi nhớ lại lời bố mẹ chồng.