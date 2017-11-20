Gần ngày cưới, Lâm Khánh Chi lo lắng không đạt được điều này trong đêm tân hôn

Giải trí 20/11/2017 10:37

Ngày cưới đến gần, Lâm Khánh Chi không giấu được sự lo lắng và căng thẳng, đặc biệt là về đêm tân hôn mà cô đã mong chờ từ rất lâu.

Vào cuối năm nay, Lâm Khánh Chi sẽ chính thức lên xe hoa với bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng, đây được xem là đám cưới thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận. Ngày cưới đến gần, nữ ca sĩ chuyển giới bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân thể hiện một chút lo lắng, đặc biệt là về đêm tân hôn với chồng trẻ.

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Thời khắc hạnh phúc nhất cũng là lúc em căng thẳng nhất. Cố gắng làm thật tốt nhất có thể trong đêm tân hôn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đây là kỷ niệm cả một đời mà mình mơ ước bao nhiêu năm giờ mới có được nó... Cố lên, cố lên nè rồi mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp đến với mình... Tôi hy vọng sẽ có phép màu kỳ diệu chiếu sáng vào tôi...".

Gần ngày cưới, Lâm Khánh Chi lo lắng không đạt được điều này trong đêm tân hôn - Ảnh 1
Giọng ca Hoa dại trang nhật ký cảm thấy lo lắng khi ngày trọng đại sắp đến - Ảnh: FBNV

Dòng bày tỏ của Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý cũng như nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. 

Một cư dân mạng động viên người đẹp: "Cố lên chị, em mãi ủng hộ chị, chị là 1 người phụ nữ kiên nghị và xứng đáng có được hạnh phúc, chúc chị mãi hạnh phúc và sức khỏe tốt".

"Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Em mừng cho chị nhiều lắm đó. Cảm giác gắn bó với ai đó cả đời rất thiêng liêng. Giờ chị đã có một nửa của mình. Đúng là bên công chúa đã có hoàng tử rồi. Chúc mừng chị", một khán giả khác gửi lời chúc đến nữ ca sĩ sinh năm 1977.

Gần ngày cưới, Lâm Khánh Chi lo lắng không đạt được điều này trong đêm tân hôn - Ảnh 2
Rất nhiều khán giả gửi lời động viên và chúc mừng đến Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV

Hai ngày 16/11 và 17/11 vừa qua, nữ ca sĩ và chồng tương lai đã thực hiện bộ cảnh cưới đẹp như cổ tích tại Đà Nẵng khiến nhiều người phải trầm trồ.

Gần ngày cưới, Lâm Khánh Chi lo lắng không đạt được điều này trong đêm tân hôn - Ảnh 3
Những bộ váy cưới lộng lẫy được đính hàng nghìn viên pha lê được nhập khẩu từ Cộng hòa Séc làm người đẹp trông như một nàng công chúa - Ảnh: FBNV

Gần ngày cưới, Lâm Khánh Chi lo lắng không đạt được điều này trong đêm tân hôn - Ảnh 4
Vào ngày 28/12, nữ ca sĩ chuyển giới sẽ lên xe hoa rước dâu từ TP.HCM đến Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức hôn lễ. Đến ngày 10/1/2018, phía nhà gái sẽ tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM - Ảnh: FBNV

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   đêm tân hôn Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi cưới chồng

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 36 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp