Gần ngày cưới, Lâm Khánh Chi lo lắng không đạt được điều này trong đêm tân hôn

Ngày cưới đến gần, Lâm Khánh Chi không giấu được sự lo lắng và căng thẳng, đặc biệt là về đêm tân hôn mà cô đã mong chờ từ rất lâu.
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Vào cuối năm nay, Lâm Khánh Chi sẽ chính thức lên xe hoa với bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng, đây được xem là đám cưới thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận. Ngày cưới đến gần, nữ ca sĩ chuyển giới bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân thể hiện một chút lo lắng, đặc biệt là về đêm tân hôn với chồng trẻ.
Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Thời khắc hạnh phúc nhất cũng là lúc em căng thẳng nhất. Cố gắng làm thật tốt nhất có thể trong đêm tân hôn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đây là kỷ niệm cả một đời mà mình mơ ước bao nhiêu năm giờ mới có được nó... Cố lên, cố lên nè rồi mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp đến với mình... Tôi hy vọng sẽ có phép màu kỳ diệu chiếu sáng vào tôi...".
Dòng bày tỏ của Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý cũng như nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.
Một cư dân mạng động viên người đẹp: "Cố lên chị, em mãi ủng hộ chị, chị là 1 người phụ nữ kiên nghị và xứng đáng có được hạnh phúc, chúc chị mãi hạnh phúc và sức khỏe tốt".
"Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Em mừng cho chị nhiều lắm đó. Cảm giác gắn bó với ai đó cả đời rất thiêng liêng. Giờ chị đã có một nửa của mình. Đúng là bên công chúa đã có hoàng tử rồi. Chúc mừng chị", một khán giả khác gửi lời chúc đến nữ ca sĩ sinh năm 1977.
Hai ngày 16/11 và 17/11 vừa qua, nữ ca sĩ và chồng tương lai đã thực hiện bộ cảnh cưới đẹp như cổ tích tại Đà Nẵng khiến nhiều người phải trầm trồ.