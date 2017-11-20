Gần ngày cưới, Lâm Khánh Chi lo lắng không đạt được điều này trong đêm tân hôn

Vào cuối năm nay, Lâm Khánh Chi sẽ chính thức lên xe hoa với bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng, đây được xem là đám cưới thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận. Ngày cưới đến gần, nữ ca sĩ chuyển giới bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân thể hiện một chút lo lắng, đặc biệt là về đêm tân hôn với chồng trẻ.

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Thời khắc hạnh phúc nhất cũng là lúc em căng thẳng nhất. Cố gắng làm thật tốt nhất có thể trong đêm tân hôn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đây là kỷ niệm cả một đời mà mình mơ ước bao nhiêu năm giờ mới có được nó... Cố lên, cố lên nè rồi mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp đến với mình... Tôi hy vọng sẽ có phép màu kỳ diệu chiếu sáng vào tôi...".