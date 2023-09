Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới siêu nóng bỏng của Lâm Khánh Chi và bạn trai

Gần đến ngày lên xe hoa, cô dâu xinh đẹp Lâm Khánh Chi háo hức chia sẻ những hình ảnh hậu trường về buổi chụp ảnh cưới đầy lãng mạn với chồng trẻ điển trai.

Hành trình tình yêu đầy gian nan, trắc trở của cặp đôi nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận - Lâm Khánh Chi và bạn trai - sắp có hồi kết đẹp là một đám cưới như mơ. Ngày 15/11 vừa qua, gia đình chồng tương lai kém 8 tuổi của người đẹp chuyển giới đã đến nhà cô dâu để bàn bạc và thực hiện nghi thức dạm ngõ. Dự kiến, cả hai sẽ về chung một nhà trong vài tháng tới.

Mới đây, cặp đôi vừa ra Đà Nẵng để thực hiện bộ ảnh cưới siêu lãng mạn trên biển. Trong khi Trần Phi Hùng bảnh bao trong trang phục sơ mi trắng kết hợp quần tây lịch thiệp thì cô dâu xinh đẹp, gợi cảm với những bộ váy cưới lộng lẫy. Nhờ sở hữu vòng 1 căng tròn, người đẹp chuyển giới không ngần ngại chọn những mẫu thiết kế hở nửa vòng 1 để tôn nét đẹp lên tối đa.

Clip hậu trường chụp ảnh cưới của Lâm Khánh Chi và bạn trai

Hành trình gần 2 năm từ yêu tới cưới của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi Đi qua nửa phần cuộc đời, cuối cùng nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng tìm thấy một nửa yêu thương trọn vẹn. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc trong suốt gần 2 năm từ khi mới quen tới thành hôn của cô và chồng sắp cưới.

