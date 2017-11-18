Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới siêu nóng bỏng của Lâm Khánh Chi và bạn trai

Giải trí 18/11/2017 09:55

Gần đến ngày lên xe hoa, cô dâu xinh đẹp Lâm Khánh Chi háo hức chia sẻ những hình ảnh hậu trường về buổi chụp ảnh cưới đầy lãng mạn với chồng trẻ điển trai.

Hành trình tình yêu đầy gian nan, trắc trở của cặp đôi nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận - Lâm Khánh Chi và bạn trai - sắp có hồi kết đẹp là một đám cưới như mơ. Ngày 15/11 vừa qua, gia đình chồng tương lai kém 8 tuổi của người đẹp chuyển giới đã đến nhà cô dâu để bàn bạc và thực hiện nghi thức dạm ngõ. Dự kiến, cả hai sẽ về chung một nhà trong vài tháng tới.

Mới đây, cặp đôi vừa ra Đà Nẵng để thực hiện bộ ảnh cưới siêu lãng mạn trên biển. Trong khi Trần Phi Hùng bảnh bao trong trang phục sơ mi trắng kết hợp quần tây lịch thiệp thì cô dâu xinh đẹp, gợi cảm với những bộ váy cưới lộng lẫy. Nhờ sở hữu vòng 1 căng tròn, người đẹp chuyển giới không ngần ngại chọn những mẫu thiết kế hở nửa vòng 1 để tôn nét đẹp lên tối đa.

Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới siêu nóng bỏng của Lâm Khánh Chi và bạn trai - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi diện váy cưới cách điệu chụp ảnh nhí nhảnh trên biển - Ảnh cắt từ clip

Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới siêu nóng bỏng của Lâm Khánh Chi và bạn trai - Ảnh 2
Người đẹp khoe vòng 1 căng tròn trong bộ váy gợi cảm - Ảnh cắt từ clip

Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới siêu nóng bỏng của Lâm Khánh Chi và bạn trai - Ảnh 3
Sau nhiều sóng gió, Lâm Khánh Chi đang rất nóng lòng chờ ngày lên xe hoa với bạn trai - Ảnh cắt từ clip

Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới siêu nóng bỏng của Lâm Khánh Chi và bạn trai - Ảnh 4
Bạn trai Lâm Khánh chi kém cô 8 tuổi nhưng rất ga lăng và biết chiều lòng bạn gái - Ảnh: FBNV

 

Clip hậu trường chụp ảnh cưới của Lâm Khánh Chi và bạn trai

Hành trình gần 2 năm từ yêu tới cưới của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi

Hành trình gần 2 năm từ yêu tới cưới của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi

Đi qua nửa phần cuộc đời, cuối cùng nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng tìm thấy một nửa yêu thương trọn vẹn. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc trong suốt gần 2 năm từ khi mới quen tới thành hôn của cô và chồng sắp cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi bạn trai Lâm Khánh Chi đám cưới Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi lên xe hoa

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 37 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp