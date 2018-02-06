Ngắm những đôi giày "cực chất" của dàn cầu thủ đẹp trai U23 Việt Nam

Dàn cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam sở hữu những đôi giày cực chất khiến người hâm mộ ngất ngây, đặc biệt yêu thích những mẫu giày sneaker nổi bật mỗi khi kết hợp cùng trang phục hàng ngày.
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Không chỉ là những chàng trai đá bóng giỏi trên sân cỏ, các cầu thủ U23 Việt Nam còn là những chàng hot boy, soái ca ngoài đời thường, khi sở hữu những đôi giầy cực chất cùng phong cách thời trang. Đặc biệt là có cùng sở thích giầy sneaker.
Trong số các cầu thủ của đội U23 Việt Nam thì thủ môn Bùi Tiến Dũng được đánh giá là ra dáng người mẫu nhất bởi phong cách thời trang của anh. Bùi Tiến Dũng luôn lựa chọn những mẫu giày sneaker với điểm nhấn là màu sắc nổi bật.
Nhưng tất cả đều không thể so sánh với Duy Mạnh, chàng trung vệ điển trai sở hữu BST giày khiến bao người mơ ước với vô vàn các thương hiệu nổi tiếng.
Để lại dấu ấn mạnh mẽ trong trận chung kết U23 Châu Á với hình ảnh cắm lá quốc kỳ Việt Nam trên nền tuyết trắng, Đỗ Duy Mạnh còn là cầu thủ gây ấn tượng sâu đậm nhờ tinh thần lăn xả vì đồng đội trên sân. Chàng trung vệ sở hữu vẻ ngoài thư sinh, điển trai và có chiếc răng khểnh đặc trưng ngoài khiến hàng triệu fans nữ “đổ rạp” vì hình tượng soái ca, từ diện mạo cho tới phong cách ăn mặc.
Giống như đồng đội, Duy Mạnh vô cùng chuộng style năng động, khoẻ khoắn, đậm chất thể thao. Song, nhờ lợi thế chiều cao, chân sút sáng giá của đội tuyển U23 Việt Nam dễ dàng tạo được gu thời trang nổi bật so với nhiều anh lớn. Duy Mạnh cũng sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu, đặc biệt là bộ sưu tập giày của các thương hiệu nổi tiếng.
Soái ca làng bóng còn sở hữu đôi giày thể thao thêu đính hoạ tiết ngôi sao tuyệt đẹp của Gucci, hiện được yết giá 670$ (khoảng 15 triệu đồng). Đây cũng là một trong những mẫu giày “best-seller”, được đông đảo các tín đồ thời trang săn đón.