Ngắm những đôi giày "cực chất" của dàn cầu thủ đẹp trai U23 Việt Nam

Không chỉ là những chàng trai đá bóng giỏi trên sân cỏ, các cầu thủ U23 Việt Nam còn là những chàng hot boy, soái ca ngoài đời thường, khi sở hữu những đôi giầy cực chất cùng phong cách thời trang . Đặc biệt là có cùng sở thích giầy sneaker.

6 cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi gặp gỡ với Bôm. Nhìn những đôi giầy cực chất của các cầu thủ khiến fan thích thú

Thủ môn U23 Việt Nam là một tín đồ yêu thích những mẫu sneaker tông màu nổi bật. Anh kết hợp phụ kiện này cùng những set đồ đơn giản như áo hoodie hay quần jeans xắn gấu.

Trong số các cầu thủ của đội U23 Việt Nam thì thủ môn Bùi Tiến Dũng được đánh giá là ra dáng người mẫu nhất bởi phong cách thời trang của anh. Bùi Tiến Dũng luôn lựa chọn những mẫu giày sneaker với điểm nhấn là màu sắc nổi bật.

So với các thành viên khác trong đội tuyển U23 Việt Nam, Vũ Văn Thanh có hình ảnh chững chạc khi sử dụng những items thời trang đơn giản. Nhưng anh tạo điểm nhấn giày sneaker tông cam.

Tiền vệ Quang Hải cũng lựa chọn những mẫu sneaker sắc đỏ khi diện cùng trang phục hàng ngày. Anh phối phụ kiện với những trang phục tông màu trung tính như đen hay trắng.

Không lựa chọn giày sneaker đỏ hoặc cam như các đồng đội U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường tạo ra vẻ khác biệt bằng dây giày màu xanh.

Là em út nhưng Đoàn Văn Hậu sở hữu khá nhiều giày nhưng đôi đắt nhất trong BST của anh là adidas Yeezy Boost 350 V2 bản phối đen/đỏ.

Ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn cũng yêu thích những đôi giày màu đỏ tươi. Anh khéo léo phối hợp đồng điệu màu sắc cùng cả set đồ nhằm thể hiện hình ảnh nổi bật.

Công Phượng cũng không kém cạnh khi sở hữu đôi giày màu đỏ. Ngoài ra anh còn thích màu đỏ khi có thêm chiếc túi cùng tông với giày.

Cầu thủ Hồng Duy cũng sở hữu một đôi giầy cực chất khiến các fan thích thú và trầm trồ

Nhưng tất cả đều không thể so sánh với Duy Mạnh, chàng trung vệ điển trai sở hữu BST giày khiến bao người mơ ước với vô vàn các thương hiệu nổi tiếng.

Một trong những thương hiệu yêu thích của Duy Mạnh chính là Adidas. Anh chàng có cả tới cả chục đôi từ nhãn hàng này. Trong hình, trung vệ 9X mang thiết kế dòng NMD R1 màu đỏ đen, có giá 180$ (hơn 4 triệu đồng).

Để lại dấu ấn mạnh mẽ trong trận chung kết U23 Châu Á với hình ảnh cắm lá quốc kỳ Việt Nam trên nền tuyết trắng, Đỗ Duy Mạnh còn là cầu thủ gây ấn tượng sâu đậm nhờ tinh thần lăn xả vì đồng đội trên sân. Chàng trung vệ sở hữu vẻ ngoài thư sinh, điển trai và có chiếc răng khểnh đặc trưng ngoài khiến hàng triệu fans nữ “đổ rạp” vì hình tượng soái ca, từ diện mạo cho tới phong cách ăn mặc.

Duy Mạnh còn có cả phiên bản NMD R2 màu xám điểm xuyết đỏ, có giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Giống như đồng đội, Duy Mạnh vô cùng chuộng style năng động, khoẻ khoắn, đậm chất thể thao. Song, nhờ lợi thế chiều cao, chân sút sáng giá của đội tuyển U23 Việt Nam dễ dàng tạo được gu thời trang nổi bật so với nhiều anh lớn. Duy Mạnh cũng sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu, đặc biệt là bộ sưu tập giày của các thương hiệu nổi tiếng.

Soái ca làng bóng còn sở hữu đôi giày thể thao thêu đính hoạ tiết ngôi sao tuyệt đẹp của Gucci, hiện được yết giá 670$ (khoảng 15 triệu đồng). Đây cũng là một trong những mẫu giày “best-seller”, được đông đảo các tín đồ thời trang săn đón.

Để tập luyện trên sân, những thiết kế giày chuyên dụng như đôi Adidas X16.3 là lựa chọn được anh chàng ưu ái. Mẫu giày này được bán với giá khoảng 2 triệu đồng.