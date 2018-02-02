Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết

Vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyển thủ U23 Việt Nam bị choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn fan "cuồng".
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Đại thắng ở giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam trở thành những “người hùng” trong lòng hàng triệu người dân khắp 3 miền. Từ ngày về nước, họ đi đến đâu là cờ hoa phấp phới đến đó.
Sau khi tham gia hết các hoạt động ở miền Bắc, những “anh hùng sân cỏ” vừa đáp chuyến bay đến TP.HCM để sẵn sàng cho buổi giao lưu với người hâm mộ vào ngày 4/2 tới.
Vì đây là lần đầu tiên được ngắm các tuyển thủ bằng da bằng thịt nên hàng nghìn fan vô cùng ‘phấn khích’. Họ đứng đợi sẵn ở cổng từ rất sớm để xin chữ ký, tặng hoa và chụp hình cùng. Thậm chí, một số fan nữ còn hạnh phúc đến nỗi bị đơ vài phút ngay giữa đám đông. Trong khi đó, các nhân viên sân bay tranh thủ chụp ảnh với những “người hùng” trước khi họ di chuyển ra xe về khách sạn.