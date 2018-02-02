Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết

Đại thắng ở giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam trở thành những “người hùng” trong lòng hàng triệu người dân khắp 3 miền. Từ ngày về nước, họ đi đến đâu là cờ hoa phấp phới đến đó.

Sau khi tham gia hết các hoạt động ở miền Bắc, những “anh hùng sân cỏ” vừa đáp chuyến bay đến TP.HCM để sẵn sàng cho buổi giao lưu với người hâm mộ vào ngày 4/2 tới.