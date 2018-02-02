Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết

Hậu trường 02/02/2018 16:57

Vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyển thủ U23 Việt Nam bị choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn fan "cuồng".

Đại thắng ở giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam trở thành những “người hùng” trong lòng hàng triệu người dân khắp 3 miền. Từ ngày về nước, họ đi đến đâu là cờ hoa phấp phới đến đó.

Sau khi tham gia hết các hoạt động ở miền Bắc, những “anh hùng sân cỏ” vừa đáp chuyến bay đến TP.HCM để sẵn sàng cho buổi giao lưu với người hâm mộ vào ngày 4/2 tới.

Vì đây là lần đầu tiên được ngắm các tuyển thủ bằng da bằng thịt nên hàng nghìn fan vô cùng ‘phấn khích’. Họ đứng đợi sẵn ở cổng từ rất sớm để xin chữ ký, tặng hoa và chụp hình cùng. Thậm chí, một số fan nữ còn hạnh phúc đến nỗi bị đơ vài phút ngay giữa đám đông. Trong khi đó, các nhân viên sân bay tranh thủ chụp ảnh với những “người hùng” trước khi họ di chuyển ra xe về khách sạn.

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 1

Quang Hải đẹp trai ngời ngời trong vòng vây người hâm mộ - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 2

Nhân viên sân bay tranh thủ chụp ảnh cùng các ‘người hùng’ Việt Nam - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 3

Đức Chinh tỏa sáng như sao Hàn, khác hẳn hình ảnh ‘lầy lội’ trên mạng - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 4

Chỉ vài ánh mắt, Duy Mạnh 'đốn gục' hàng ngàn fan nữ - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 5

Duy Mạnh được xếp vào hàng cầu thủ đẹp trai nhất U23 Việt Nam - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 6

Anh được các fan nữ vây xin chụp ảnh - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 7

Rất đông khán giả có mặt ở sân bay để chào đón các chàng trai - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 8

Đức Huy lạnh lùng nhưng cực kỳ thu hút - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 9

Tiến Dụng di chuyển khó khăn giữa rừng fan - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 10

Văn Thanh bị một fan nữ ‘bắt cóc’ chụp ảnh cùng - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 11

Văn Thanh vừa đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ cách đây không lâu - Ảnh: Kênh 14

Fan vây kín sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển thủ U23 Việt Nam, bảo vệ lẫn lao công đều háo hức như 30 Tết - Ảnh 12

Nhiều người đoán anh sắp kết hôn với bạn gái xinh đẹp - Ảnh: Kênh 14

Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam

Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam

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