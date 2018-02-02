Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam

Là một trong những cầu thủ có khiếu hài hước nhất tuyển U23 Việt Nam, Đức Chinh thường xuyên bị bạn bè dìm hàng trong những khoảnh khắc "bá đạo trên từng hạt gạo".

Không chỉ gây choáng với những màn giả gái lả lơi cùng đồng đội, Đức Chinh còn thường xuyên kéo quần lên tận ngực và chụp ảnh tỉnh bơ như không. Hãy cũng xem những bức ảnh trước đây của chàng tiền đạo Phú Thọ để hiểu vì sao cư dân mạng lại phong cho anh là “thánh lầy” của U23 Việt Nam.