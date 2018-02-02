Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam

Hậu trường 02/02/2018 11:51

Ngắm những bức ảnh đời thường của tiền đạo mắt hí Hà Đức Chinh, người hâm mộ không khỏi bật cười trước độ lầy lội của anh chàng vui tính này.

Là một trong những cầu thủ có khiếu hài hước nhất tuyển U23 Việt Nam, Đức Chinh thường xuyên bị bạn bè dìm hàng trong những khoảnh khắc "bá đạo trên từng hạt gạo".

Không chỉ gây choáng với những màn giả gái lả lơi cùng đồng đội, Đức Chinh còn thường xuyên kéo quần lên tận ngực và chụp ảnh tỉnh bơ như không. Hãy cũng xem những bức ảnh trước đây của chàng tiền đạo Phú Thọ để hiểu vì sao cư dân mạng lại phong cho anh là “thánh lầy” của U23 Việt Nam.

Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 1
Đức Chính thường xuyên có phong cách chụp ảnh không giống ai - Ảnh: Internet
Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 2
Đức Chinh rất thích ảnh chế 'yêu đương' với Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet
Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 3
Tiến Dũng - Đức Chinh thường xuyên làm trò để trêu ghẹo đồng đội - Ảnh: Internet
Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 4
Bức ảnh Đức Chinh kéo quần lên tận nách khiến cư dân mạng 'cười rách hàm' - Ảnh: Internet

Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 5

Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 6
Khoảnh khắc Đức Chinh giả gái giống đến khó tin - Ảnh: Internet
Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 7
Anh chàng được cư dân mạng phong là 'thánh lầy' của U23 Việt Nam - Ảnh: Internet

Với những bức ảnh này, Đức Chinh xứng đáng soán ngôn ‘thánh lầy lội’ nhất U23 Việt Nam - Ảnh 8

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Từ khóa:   Hà Đức Chinh cầu thủ Hà Đức Chinh U23 Việt Nam

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