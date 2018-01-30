Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng

Không hổ danh là cầu thủ "nhí nhố" vô đối của đội tuyển U23 Việt Nam, Hà Đức Chinh khiến công chúng không thể nhịn cười với hàng loạt hành động đáng yêu khi trêu chọc đồng đội.

Mới đây, chàng cầu thủ trẻ lại tiếp tục khiến người hâm mộ phì cười với sự “lầy lội” của mình. Trên khắp các trang mạng xã hội, người hâm mộ đang lan truyền hình ảnh “thánh lầy” Đức Chinh nghịch tóc của MC Mai Ngọc trong lúc cả đội đang hào hứng nhìn vào camera máy ảnh.