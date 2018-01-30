Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng

Hậu trường 30/01/2018 17:39

Phản ứng siêu “bá đạo” của MC thời tiết Mai Ngọc khi bị cầu thủ Đức Chinh nghịch tóc khiến công chúng thích thú.

Không hổ danh là cầu thủ "nhí nhố" vô đối của đội tuyển U23 Việt Nam, Hà Đức Chinh khiến công chúng không thể nhịn cười với hàng loạt hành động đáng yêu khi trêu chọc đồng đội.

Mới đây, chàng cầu thủ trẻ lại tiếp tục khiến người hâm mộ phì cười với sự “lầy lội” của mình. Trên khắp các trang mạng xã hội, người hâm mộ đang lan truyền hình ảnh “thánh lầy” Đức Chinh nghịch tóc của MC Mai Ngọc trong lúc cả đội đang hào hứng nhìn vào camera máy ảnh.

Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 1
Khoảnh khắc Đức Chinh nghịch tóc của MC thời tiết Mai Ngọc vô tình được ghi lại - Ảnh: Internet

Các đây ít giờ, “nạn nhân” của chàng cầu thủ trẻ đã lên tiếng về hành động này. MC thời tiết đăng tải hình ảnh bị Đức Chinh nghịch tóc kèm dòng trạng thái hài hước: “Rõ ràng tóc nâu mà nhỉ”.

Điều khiến công chúng bất ngờ là Mai Ngọc không hề phàn nàn hay khó chịu về sự nghịch ngợm của Đức Chinh mà chỉ thắc mắc khi cư dân mạng chế ảnh sai về màu tóc của cô.

Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 2
Mai Ngọc phản ứng vô cùng hài hước khi xem bức ảnh này - Ảnh: FBNV 
Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 3

Một fan còn để lại bình luận hài hước bên dưới bài viết: 'Sao Chinh không thơm má chị ấy cái nhỉ?' - Ảnh: FBNV

Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 4

Nhiều người còn bày tỏ sự ghen tỵ đối với nữ MC khi cô được đứng cạnh các anh hùng của người hâm mộ bóng đá - Ảnh: FBNV

Cùng xem lại một số hình ảnh siêu bựa của Hà Đức Chinh:

Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 5Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 6Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 7

Không thể giữ im lặng khi bị Đức Chinh công khai túm tóc, MC Mai Ngọc chính thức lên tiếng - Ảnh 8
Trên sân bóng là một chiến binh lỳ lợm, ít ai ngờ ngoài đời Đức Chinh lại "nhí nhố" thế này - Ảnh: Internet
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