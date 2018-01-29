Bùi Tiến Dũng lên tiếng về mối quan hệ kỳ lạ với Hà Đức Chinh

Bị nhiều người đồn đoán có mối quan hệ mờ ám với tiền đạo Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng lần đầu lên tiếng giải thích.

Những ngày qua, báo chí cùng người hâm mộ Việt Nam đổ dồn mọi sự chú ý về các "anh hùng sân cỏ" đã làm nên kỳ tích đáng ngưỡng mộ tại giải U23 Châu Á. Trong trận chung kết, dù để tuột mất huy chương vàng vào tay tuyển U23 Uzbekistan, thế nhưng những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện ở giải đấu năm nay đã để lại quá nhiều những cảm xúc khó quên trong lòng người hâm mộ.

Ngày 28/1 vừa qua, cả dân tộc Việt Nam đều hướng về Hà Nội để theo dõi sự trở về của những "anh hùng" thế hệ mới. Dù sự kiện chào đón đã kết thúc nhưng những câu chuyện xoay quanh đời tư của các tuyển thủ trẻ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong đó, mối quan hệ thân thiết quá mức giữa thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh là chủ đề được bàn tán khá sôi nổi. Dựa vào những hình ảnh cả hai mặc áo đôi, ở chung phòng hoặc ôm hôn nhau thắm thiết, không ít người cho rằng họ đang “yêu nhau”.

Bùi Tiến Dũng từng có pha ăn mừng 'độc nhất vô nhị' khi nằm đè lên người Hà Đức Chinh trên sân cỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây chàng thủ môn điển trai đã lên tiếng giải thích về hành động đè lên người đồng đội ăn mừng sau trận bán kết với Qatar. Qua đó, Bùi Tiến Dũng cũng khẳng định ngoài đời họ chỉ là bạn bè thân thiết.

"Ở trong đội, em với Chinh và một vài người bạn nữa rất thân nhau. Sau trận đấu, thấy Chinh bật khóc buồn như vậy nên em chỉ muốn làm cách nào đó để an ủi đồng đội của mình", Bùi Tiến Dũng chia sẻ với Zing.

Tuy luôn dính nhau như sam nhưng Bùi Tiến Dũng khẳng định cả hai chỉ là bạn bè - Ảnh: Internet

Nếu không làm thủ môn, Bùi Tiến Dũng nói, có thể về quê làm nông, nuôi chó, gà, vịt, heo, lợn Đây là câu trả lời khá dí dỏm của thủ môn Bùi Tiến Dũng- người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á tại buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với Báo điện tử Zing sáng nay 29.1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bui-tien-dung-len-tieng-ve-moi-quan-he-ky-la-voi-ha-duc-chinh-269645.html