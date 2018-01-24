Nhật Kim Anh sốc nặng trước mối quan hệ kỳ lạ giữa Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh: ‘Tan nát hàng triệu trái tim’

Hậu trường 24/01/2018 17:24

Ca sĩ Nhật Kim Anh bày tỏ cảm xúc hoang mang trước những bức ảnh thân thiết trên mức tình bạn giữa “thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar, đời tư các cầu thủ trẻ nhận được sự quan tâm rất lớn của hàng triệu người hâm mộ. Nhiều cô gái liên tục bày tỏ tình cảm đến các “anh hùng” sân cỏ và hi vọng họ vẫn chưa tìm được một nửa của mình.

Sau quá trình tìm hiểu, cư dân mạng rất vui mừng trước thông tin nhiều chàng trai trong đội tuyển vẫn còn độc thân, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Nhật Kim Anh sốc nặng trước mối quan hệ kỳ lạ giữa Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh: ‘Tan nát hàng triệu trái tim’ - Ảnh 1
Nhật Kim Anh hoang mang trước những hình ảnh thân mật giữa Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây nhiều "thánh soi" phát hiện ra hàng loạt bức hình nhạy cảm giữa "thủ môn quốc dân" và tiền đạo Hà Đức Chinh. Nhiều người hài hước đùa rằng, nếu thật sự cả hai có mối quan hệ mờ ám thì thật là đáng buồn cho các cô gái trẻ đã trót trao trái tim cho họ. Thậm chí, ngay cả ca sĩ Nhật Kim Anh cũng tỏ ra hoang mang trước loạt ảnh này.

“Ôi Trời ơi! Tan nát trái tim hàng triệu phụ nữ Việt Nam! Nghi án Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh. Có phải đây là thật không hic” - Nhật Kim Anh than thở.

Nhật Kim Anh sốc nặng trước mối quan hệ kỳ lạ giữa Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh: ‘Tan nát hàng triệu trái tim’ - Ảnh 2
Hai tuyển thủ bị phát hiện thường xuyên mặc áo cặp - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, trong những bức ảnh được Nhật Kim Anh đăng tải, Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh thường xuyên cặp kè bên nhau ở mọi nơi. Thậm chí, họ còn mặc áo cặp, diện quần đôi và thoải mái tựa đầu vào vai nhau vô cùng tình tứ.

Chính sự thân thiết quá mức này làm dấy lên tin đồn cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc vui đùa trong mức tình cảm đồng đội, không có gì đáng bàn cãi.

Nhật Kim Anh sốc nặng trước mối quan hệ kỳ lạ giữa Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh: ‘Tan nát hàng triệu trái tim’ - Ảnh 3
Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng cùng đi mua dầu ăn - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh sốc nặng trước mối quan hệ kỳ lạ giữa Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh: ‘Tan nát hàng triệu trái tim’ - Ảnh 4
Những hình ảnh thân thiết này làm dấy lên tin đồn cả hai có mối quan hệ đặc biệt - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh sốc nặng trước mối quan hệ kỳ lạ giữa Bùi Tiến Dũng và Đức Chinh: ‘Tan nát hàng triệu trái tim’ - Ảnh 5
Bùi Tiến Dũng phát ngôn hài hước sau pha nằm đè lên đồng đội ở trận bán kết - Ảnh: Internet
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