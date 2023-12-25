Ngắm nhìn không gian sân nhà đẹp như mơ, ngập tràn sắc xuân của vợ chồng Mạc Hồng Quân

Vợ Mạc Hồng Quân gần đây đã hiếm hoi khoe một góc nhà tràn ngập sắc hoa cho người hâm mộ chiêm ngưỡng.
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Vừa qua, Kỳ Hân - vợ Mạc Hồng Quân chia sẻ loạt ảnh sân nhà ngập sắc hoa, kèm với đó là dòng trạng thái: "Sắc xuân tràn ngập sân nhà, Mạc Quân", thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
Theo đó, qua những hình ảnh mà Kỳ Hân mới chia sẻ, có thể thấy cơ ngơi mà cặp vợ chồng đang là một căn nhà đất, có nhiều cây và hoa. Chiếc cổng trắng lãng mạn với dàn hoa giấy to bự, tô điểm thêm chùm đèn cho thêm phần lung linh. Nhiều chậu hoa trang, mẫu đơn ta với những màu sắc khác nhau như hồng, trắng, đỏ...Thậm chí, trong vườn nhà của cô còn có hoa dâm bụt - loài hoa dễ chăm sóc lại nở quanh năm.
Đáng chú ý nhất, chưa đến Tết nhưng cây mai đã nở trong sân nhà của cặp đôi như báo hiệu một mùa xuân sắp về. Không gian bên trong căn nhà cũng được cô nàng trang trí với hoa cúc họa mi, kết hợp những món đồ decor bắt mắt giúp không gian sống đầy "nghệ thuật".
Kỳ Hân sinh năm 1995, từng là người mẫu kiêm diễn viên sở hữu chiều cao 1m78. Năm 2016, Kỳ Hân lên xe hoa với cựu tiền đạo U23 Việt Nam - Mạc Hồng Quân sau thời gian ngắn hẹn hò. Sau khi kết hôn với Mạc Hồng Quân, cô ngừng hoạt động nghệ thuật, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Hiện tại, cả hai đã có 2 nhóc tỳ ngoan ngoãn, con trai đầu của cặp sao tên Xuân Phúc, tên thân mật là Cu Tỏi, bảy tuổi. Bé thứ hai tên Phúc Long, gọi thân mật là Dưa Hấu, chào đời tháng 6/2020.