Ngắm nhìn không gian sân nhà đẹp như mơ, ngập tràn sắc xuân của vợ chồng Mạc Hồng Quân

Vừa qua, Kỳ Hân - vợ Mạc Hồng Quân chia sẻ loạt ảnh sân nhà ngập sắc hoa, kèm với đó là dòng trạng thái: "Sắc xuân tràn ngập sân nhà, Mạc Quân", thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.



Kỳ Hân - vợ Mạc Hồng Quân chia sẻ loạt ảnh sân nhà ngập sắc hoa, kèm với đó là dòng trạng thái: "Sắc xuân tràn ngập sân nhà, Mạc Quân".

Theo đó, qua những hình ảnh mà Kỳ Hân mới chia sẻ, có thể thấy cơ ngơi mà cặp vợ chồng đang là một căn nhà đất, có nhiều cây và hoa. Chiếc cổng trắng lãng mạn với dàn hoa giấy to bự, tô điểm thêm chùm đèn cho thêm phần lung linh. Nhiều chậu hoa trang, mẫu đơn ta với những màu sắc khác nhau như hồng, trắng, đỏ...Thậm chí, trong vườn nhà của cô còn có hoa dâm bụt - loài hoa dễ chăm sóc lại nở quanh năm.